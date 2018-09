(UMWEB) Terni, – La direzione dell’Azienda ospedaliera Santa Maria di Terni e il presidente UNMIL Terni Gianfranco Colasanti, che collabora con la direzione stessa per quanto attiene ai temi dell’accoglienza e accessibilità, della mobilità e viabilità e della sicurezza, invitano tutte le persone che frequentano l’ospedale, cittadini e dipendenti, ad adottare un comportamento civile che contempla il rispetto dei diritti comuni, con particolare riferimento alle persone con disabilità, e all’osservanza di quelle che sono anche regole del Codice della Strada.

Negli ultimi tre mesi sono stati fatti dei lavori per migliorare l’accessibilità all’ospedale con parcheggi e percorsi pedonali protetti per tutelare le fasce più deboli, dalle persone con disabilità alle donne in stato di gravidanza o con neonati a bordo che richiedono movimenti ed operazioni più faticose per i trasferimenti. Lavori che ormai da alcuni giorni sono terminati con apposita segnaletica evidente ed inequivocabile. Ma purtroppo, come documentato fotograficamente nella giornata di venerdì scorso, ancora troppe persone per la propria comodità parcheggiano auto e ciclomotori impropriamente, occupando i posti gialli riservati ai disabili, così come i posti rosa che per sensibilità e civiltà sono stati dedicati alle donne in gravidanza, e addirittura posteggiando scooter o biciclette sulle corsie pedonali riservate alle persone con difficoltà motorie e in carrozzella, ostacolandone l’accesso.

Si ricorda che a poche decine di metri dalla portineria centrale del corpo ospedaliero ci sono i parcheggi per i ciclomotori, recentemente ampliati di altri 29 posti, e rastrelliere per la biciclette con più di 15 posti bici nei pressi del Poliambulatorio.