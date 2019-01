(UMWEB) Ferentillo. E' arrivato nei giorni scorsi al Comune di Ferentillo un nuovo veicolo 4x4, destinato all’uso del personale comunale, per adempiere nel migliore dei modi alla erogazione dei servizi destinati alla popolazione.



Il veicolo, un SUV Nissan X-Trail 4x4, è stato acquistato grazie alle risorse concesse dal Comitato Sisma Centro Italia (www.comitatosismacentroitalia.org) mediante il contributo di Confindustria, Cgil, Cisl e Uil e grazie alle donazioni e alla solidarietà dei lavoratori e delle imprese.

La scelta di tale tipo di automezzo è dovuta alle caratteristiche geomorfologiche del territorio ed alle condizioni climatiche che possono, in caso di neve o forti piogge, rendere difficoltoso l’accesso a determinate zone abitate. Enorme soddisfazione per il Sindaco di Ferentillo, Paolo Silveri“L’obiettivo è poter potenziare l’attività del personale sul territorio e rendere possibile l’accesso a determinati servizi, anche a domicilio, che a causa della mancanza della disponibilità di un veicolo idoneo non si sono potuti effettuare sino ad ora”. I settori di intervento attuabili infatti sono molti dai servizi sociali, verifica sul posto delle condizioni di disagio segnalate dai cittadini, attività in favore degli anziani o dei disabili impossibilitati a muoversi indipendentemente svolte dal personale del servizio civile, consegna a domicilio di spesa, farmaci, prenotazioni e ricette sanitarie o di documenti emessi dall’amministrazione pubblica, accompagnamento presso le attività commerciali, uffici pubblici, istituti bancari o postali posti nel territorio, servizi scolastici e trasporto alunni in tutte quelle situazioni climatiche o stradali che rendono difficoltoso l’accesso con i normali scuolabus.

Questo nuovo veicolo a trazione integrale permetterà inoltre di sviluppare, in collaborazione con il personale del servizio civile, ulteriori servizi di supporto agli utenti deboli, sulla base delle loro stesse segnalazioni e sulla base delle necessità da loro indicate.

Il mezzo potrà inoltre essere inserito in progetti integrati con le associazioni del territorio che al momento non potevano essere sviluppati dato che anche le stesse non hanno le necessarie dotazioni.

Una grande opportunità dunque per il Comune di Ferentillo e soprattutto per i suoi abitanti.