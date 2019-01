Morte Leonardo Cenci. Cordoglio delle istitizioni

La scomparsa di Leonardo Cenci/il cordoglio del sindaco Romizi: “ci lascia un amico, un uomo che ha saputo dare speranza e coraggio a tanti. Ha combattuto per tutti i malati oncologici”. L’amministrazione intitolera’ un luogo simbolo alla sua memoria

“Con Leo (ndr Leonardo Cenci) se ne va un caro amico, ma soprattutto un uomo che, con il suo esempio e l’attività concreta dell’associazione Avanti Tutta da lui fondata, ha saputo dare speranza e coraggio non solo a tanti malati oncologici, ma a tutti noi. Quella che ha combattuto da quando gli è stato diagnosticato il cancro non è stato solo una sua lotta personale contro la malattia, ma la strenua battaglia di un uomo forte, a favore di tanti altri pazienti come lui e dei loro familiari.”

Con queste parole il Sindaco di Perugia, Andrea Romizi, saluta Leonardo Cenci, che si è spento oggi dopo sei anni di lotta contro il cancro, all’ospedale perugino.

Già nei giorni scorsi il sindaco Romizi aveva fatto visita a Leonardo, incontrando i genitori e gli amici dell’associazione Avanti Tutta, che non lo hanno lasciato mai fino all’ultimo.

“L’amministrazione comunale e l’intera città –ha proseguito il Sindaco- si stringe ai familiari di Leo e ai suoi collaboratori, con un’affettuosa e sincera vicinanza in particolare ai genitori, che in questi anni mai gli ha fatto mancare il proprio appoggio, dando il massimo supporto a tutte le sue iniziative. Ognuno di noi, a Perugia, -ha concluso il sindaco Romizi- ha voluto bene a Leonardo, lo ha ammirato per le sue imprese, per la sua caparbietà, lo ha stimato per l’aiuto concreto che ha saputo dare a tanti malati e ai loro familiari. Tutti siamo stati conquistati dal suo sorriso, che non mancava mai, nonostante la sofferenza.

Leo continuerà a vivere in ciascuno di noi grazie al suo esempio.”

Leonardo Cenci ha anche portato il nome della città di Perugia in alto con le sue imprese sportive, tanto che l’amministrazione comunale ha voluto tributargli l’omaggio della città prima con l’iscrizione all’Albo d’Oro, nel 2016, quindi con il Baiocco d’Oro, nel novembre dello stesso anno, dopo l’eccellente risultato di Cenci alla Maratona di New York.

In considerazione di quanto fatto da Cenci per la sua città, il sindaco ha manifestato la volontà di intitolare nel più breve tempo possibile alla memoria di Leonardo una strada, una via, una piazza o comunque un luogo simbolo di Perugia.

Il Sindaco sarà presente alle esequie.

Morte Leonardo Cenci; Marini: “Leonardo...nostro campione di vita e solidarietà”

(UMWEB) – Perugia, “Ciao Leonardo e grazie della tua forza, energia, determinazione, voglia di vivere, passione per lo sport e per la solidarietà. Quella solidarietà da te insegnata, praticata, promossa, sostenuta per gli altri... la forza di vivere la malattia con la grinta di reagire e costruire anticorpi mentali, sentimentali, intellettuali alla distruzione fisica”. E’ quanto scrive la presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini, profondamente addolorata e commossa per la morte di Leonardo Cenci, esprimendo il più sincero cordoglio suo personale e di tutta la Giunta regionale.

“Lo sport come energia, passione, reazione, vita. Dare agli altri – prosegue Marini - mostrando un modo originale e creativo di vivere la propria difficoltà”.

“Ti ringrazio per l’amicizia – aggiunge la presidente - , per le cose fatte insieme e per i sogni che volevi ancora realizzare. Leonardo Sei stato un campione, un simbolo di cittadino coraggioso e pronto a dare e donare, un perugino doc ed un umbro orgoglioso della tua città e della tua terra. Hai riconosciuto sempre la professionalità di medici ed operatori sanitari che con dedizione, competenza e passione ti sono stati vicini ed ogni giorno fanno funzionare la sanità pubblica. E tu hai avuto molto fiducia di loro e della nostra sanità. Leonardo sei stato un campione, un simbolo di cittadino coraggioso e pronto a dare e donare; un perugino doc ed un umbro orgoglioso della tua città e della tua terra. Hai riconosciuto sempre la professionalità di medici ed operatori sanitari che con dedizione, competenza e passione ti sonno stati vicini ed ogni giorno fanno funzionare la sanità pubblica. E tu hai avuto molta fiducia di loro e della nostra sanità”.

“Alla tua mamma, al tuo papà, a tuo fratello ed a tutta la vostra famiglia va il mio affetto e la mia partecipazione, sicura di interpretare i sentimenti di tantissimi umbri. Mi ha fatto piacere conoscerti, esserti amica e – conclude la presidente - riferimento per alcune delle tue tante iniziative. Corri, corri ancora Leonardo, nostro campione di vita e di solidarietà...”

Morte Leonardo Cenci: “grazie Leo per la tua testimonianza, che porteremo sempre con noi” - il cordoglio della presidente Porzi anche a nome dell’assemblea legislativa

“Accolgo con profonda commozione e tristezza la notizia della scomparsa di Leonardo Cenci, un amico di tutta l’Umbria e un simbolo di tenacia, di forza e di caparbietà”. Così la presidente dell’Assemblea legislativa dell’Umbria, Donatella Porzi, esprimendo “profondo cordoglio per la famiglia e per gli amici” anche a nome di tutta l’Assemblea legislativa.

Dalla presidente Porzi un profondo ringraziamento a Leonardo Cenci: “Grazie, la tua vita è stata un esempio. Ci hai lasciato in eredità una testimonianza di positività che porteremo sempre con noi. Abbiamo avuto modo di conoscerci e di collaborare insieme agli studenti, perché con loro volevi lavorare per diffondere positività e buone pratiche nella lotta alla malattia. Hai combattuto fino all’ultimo, tanto da strappare sei anni a quella diagnosi terribile che ti aveva dato pochi mesi di vita”.

“Grazie Leo – conclude la presidente Porzi - per quello che hai fatto per noi, che continueremo a lavorare e ad onorare la tua grande storia e il tuo grande coraggio”.

Morte Leonardo Cenci: “coraggio, energia e voglia di vivere” - il cordoglio di Ricci (MISTO-RP/IC)