(UMWEB) – Perugia - La Protezione Civile regionale comunica che, sulla base delle previsioni disponibili, ha emesso un avviso di condizioni metereologiche avverse. L’effetto delle piogge sulle diverse zone dell’Umbria potrebbe determinare criticità idrogeologiche ed idrauliche il cui dettaglio è riportato nel bollettino di criticità consultabile sul sito del Centro Funzionale (www.cfumbria.it).

Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di domani e per le prime ore di domenica (dalle 08:00 del 2/2/2019 alle 08:00 del 3/2/2019) un’allerta arancione per rischio idrogeologico ed idraulico come meglio specificato nell’avviso di criticità regionale n. 2 del 1/2/2019 pubblicato nell’home page del sito del Centro Funzionale.

La popolazione è invitata ad attenersi alle norme di comportamento da tenere in caso di maltempo, prima durante e dopo il fenomeno e che Il Dipartimento della Protezione mette a disposizione nel sito al link (http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/cosa_fare_idrogeologico.wp)