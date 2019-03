(UMWEB) Assisi. L' Associazione Socio-Culturale "Costruire il Futuro", dopo le prime iniziative del 2019 ha eletto le cariche fondamentali del nuovo Consiglio Direttivo, così composto:



Roberto Sannipola confermato Presidente e Tesoriere

Natalia Moghilevskaya vice- Presidente

Danilo Passeri Segretario

Successivamente verranno eletti anche i consiglieri.

Delle prossime numerose iniziative socio-culturali verranno date tempestive comunicazioni sulla pagina facebook "Costruire il Futuro" la pagina con il pellicano che vola.

Intanto si da notizia comunque che l'Associazione non si ferma solo alla dimensione socio-culturale e si é fatta promotrice di creare una rete fra numerose realtà imprenditoriali al fine di proporre una rete capace di promuovere anche sviluppo economico.

Fra queste segnaliamo la società di gestione Albatros srl, l'Agenzia di servizi Genius sas, la prestigiosa International University for Peace (IUP) e molte altre realtà tra cui un agenzia di viaggi, una struttura che ha appartamenti vacanze, un hotel e ristoranti e molte altre aziende che stanno aderendo.

Non si esclude la possibilità di effettuare un incontro pubblico per spiegare il progetto.

Insomma si prova a generare movimento.