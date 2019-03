(UMWEB) Corciano. Daniele Gambacorta (Dirigente scolastico), grazie ai dcenti di arte per avere sollecitato e indirizzato la creatività dei ragazzi



Si è svolta a Roma, alla “Casa dell’Aviatore“, la Premiazione del Concorso internazionale “Un Poster per la Pace”, proposto dai Lions Club, al quale hanno partecipato e ben figurato anche i ragazzi dell’Istituto Benedetto Bonfigli di Corciano. Gli studenti corcianesi hanno gareggiato insieme ai colleghi delle scuole dell’Umbria, del Lazio e della Sardegna. Il concorso “Un poster per la Pace” è stato promosso a scuola dal Lions Club Corciano Ascanio della Corgna e quest’anno è stato ispirato al tema “La solidarietà è importante”. Nella realizzazione dei vari elaborati, i ragazzi hanno attinto a piene mani alla propria creatività e originalità per rimanere aderenti al tema. L’Istituto Bonfigli ha ben figurato ed a rappresentarlo è stata Desirè Brizi, della 2° B della sede di San Mariano che ha ricevuto, al pari degli altri premiati, uno zainetto con lo stemma dei Lions, vario materiale utile per la scuola, diploma e medaglia a ricordo della manifestazione. Grande soddisfazione per l’ottimo risultato è stata espressa dal dirigente scolastico, Daniele Gambacorta, che ha ringraziato anche i docenti di Arte per aver sollecitato e indirizzato al meglio la creatività degli alunni. Una bellissima giornata anche per le famiglie, che hanno partecipato alla trasferta unitamente al rappresentante Lions della propria zona. Ad aprire la cerimonia di premiazione, il coro che ha intonato l’inno di Mameli. Il Governatore dei Lions Club ha illustrato ai presenti la nascita e gli obiettivi dell’organismo, che vuole coltivare il talento nei ragazzi per costruire un mondo migliore.