Venerdì 12 aprile 2019, Aula Magna dell’Università degli Studi di Perugia

(UMWEB) Perugia. Venerdì 12 aprile 2019, in occasione del XIX congresso nazionale CIRIAF (Centro Interuniversitario di Ricerca sull’Inquinamento e sull’Ambiente – ‘Mauro Felli’, il Magnifico Rettore Franco Moriconi conferirà il Dottorato Honoris Causa in Energia e Sviluppo Sostenibile al prof. Shuji Nakamura, premio Nobel per la Fisica 2014, noto per l’invenzione dell’illuminazione a Led.

La cerimonia inaugurale del congresso avrà inizio alle ore 9.30 nell’Aula Magna dell’Università degli Studi di Perugia, il conferimento del Dottorato Honoris Causa è in programma alle ore 11.

L’illuminazione a Led, inventata dal prof. Nakamura, ha segnato una tappa a dir poco fondamentale per la vita quotidiana di tutti: consente oggi di generare un flusso luminoso incredibilmente più elevato che può arrivare anche a 300 lumen per watt di potenza assorbita, con il conseguente risparmio energetico, unito a una durata di circa 100 volte superiore alla lampadina di Edison e di 10 volte in più rispetto alle lampade a scarica nei gas, quali tubi fluorescenti o lampade a vapori di mercurio.

“Il prof. Nakamura incarna, in un’unica persona, lo scienziato e il manager del trasferimento tecnologico capace di trasformare la Scienza in strumento di progresso sostenibile per il bene comune: un modello al quale le università italiane si dovranno ispirare nei prossimi anni”, afferma il prof. Franco Cotana, coordinatore del corso di Dottorato in Energia e Sviluppo Sostenibile dell’Università degli Studi di Perugia e Promotore del Dottorato Honoris Causa.

Shuji Nakamura è nato a Ikata, in Giappone, nel 1954 e si è laureato nel 1977 in ingegneria elettronica all’università di Tokushima. Dal 2000 si è trasferito negli Stati Uniti, a Santa Barbara, dove insegna all’ University of California e prosegue le sue ricerche sulle sorgenti di luce laser ad alta efficienza. Una carriera ricca di intuizioni, studi, pubblicazioni lo hanno portato quindi nel 2014 a ricevere il premio Nobel per la Fisica.

Nell’ambito dell’ampio programma del congresso nazionale CIRIAF, venerdì 12 aprile, Shuji Nakamura consegnerà anche sei Borse di Studio ‘Premio Mauro Felli’, intitolate al fondatore e primo direttore del CIRIAF, destinate a studenti di scuola superiore che avranno svolto un elaborato scientifico sulle tematiche congressuali.