Lunedì 27 maggio, Aula Magna Dipartimento di Veterinaria, Polo San Costanzo, ore 8,30

(UMWEB) Perugia. Lunedì 27 Maggio, presso l’Aula Magna del Dipartimento di Medicina Veterinaria, si svolgerà l’annuale Game of Research (GoR2019), un'iniziativa autogestita da dottorandi, assegnisti e borsisti del Dipartimento, giunta alla sua terza edizione.

Il Game of Research ha l’intento di mettere a disposizione dei più giovani protagonisti della ricerca uno spazio di comunicazione scientifica da plasmare a propria misura. Si tratta di un’opportunità formativa finalizzata a sviluppare la creatività, a potenziare la capacità di relazione e di comunicazione, a vivere la scienza in modo partecipato e vivace. Il tutto - sottolineano gli organizzatori - realizzato nel contesto familiare del Dipartimento e vissuto con lo spirito responsabile, ma anche leggero e curioso, che dovrebbe caratterizzare tutti i ricercatori.

Il programma della giornata, che prenderà il via alle ore 9, si articolerà in vari momenti: verranno discussi i risultati delle ricerche in corso, condivise le esperienze all'estero e descritti casi clinici di interesse che abbiano richiesto l'interazione tra percorsi formativi diversi. La conclusione è prevista per le ore 17,30.

Una speciale sessione, denominata PhD Lab, sarà riservata ai dottorandi iscritti al I anno che, in soli 3 minuti, descriveranno al pubblico il loro programma di ricerca triennale, enfatizzando il gap conoscitivo che si prefiggono di colmare.

Uno spazio sarà dedicato agli aspetti più tecnici della divulgazione scientifica e del Dottorato di Ricerca in Italia e all’estero, grazie all’intervento di Massimiliano Trevisan di Psiquadro e del giornalista Stefano Porciello.

Infine, una ricca esposizione di poster resterà disponibile per qualche giorno negli spazi comuni del Dipartimento.

La giornata è organizzata con il sostegno di Trainer e Slaice, fondamentali sostenitori dell’evento, ADI, e saranno presenti alcuni membri del Coordinamento di Perugia e Arpa Umbria.

Il GoR 2019 si prolungherà in un interessante evento serale, un Cocktail di Scienza sul tema "Storie da Nobel", organizzato dalla redazione di Micron, la rivista scientifica di Arpa Umbria, presso la Biblioteca degli Armeni.

I dettagli dell’evento sono disponibili nel sito del Dipartimento di Medicina Veterinaria http://www.medvet.unipg.it/