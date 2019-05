(UMWEB) Il commissario dell’Azienda Ospedaliera di Perugia Antonio Onnis nella giornata odierna ha ricevuto, presso la sede della direzione aziendale, i familiari dello scomparso Leonardo Cenci, fondatore della Associazione Avanti Tutta onlus, distintasi nel tempo per le innumerevoli iniziative a favore dei malati di cancro. L’incontro, favorito dall’assessore alla Salute dell’Umbria Antonio Bartolini (che non ha potuto presenziato per motivi istituzionali) è servito per esporre i progetti, alcuni già avviati, sempre a favore della struttura complessa di Oncologia Medica del S. Maria della Misericordia.

La famiglia Cenci, come riferisce una nota dell'ospedale, ha garantito la prosecuzione del suo impegno e quello dell'Associazione per promuovere altre donazioni, ed ha anticipato che a breve provvederà a dotare il reparto di necessarie strumentazioni mediche. “ Ho avuto modo di leggere il libro scritto dal vostro Leonardo e non nascondo di essermi commosso - ha detto Onnis a Orietta, Sergio e Federico Cenci -. L’impegno di proseguire l’opera di Leo è la più nobile delle testimonianze per mantenere sempre vivo il suo ricordo”. All’incontro ha presenziato anche il direttore della Oncologia Medica Fausto Roila che ha condiviso ed espresso compiacimento per le prossime iniziative dell'Associazione Avanti Tutta.