(UMWEB) Umbertide. Un erbario completamente realizzato a mano dai bambini delle classi seconde della scuola Primaria “Giuseppe Di Vittorio” è stato donato dagli stessi alunni e dalle maestre alla Biblioteca comunale di Umbertide, nello specifico al responsabile Paolo Pistoletti, alla presenza dell’assessore all'Istruzione Alessandro Villarini e della vicaria del dirigente scolastico del II Circolo, Antonella Fortuna.



Il lavoro è una raccolta ordinata di piante essiccate classificate allo scopo di conoscerne più da vicino e in modo dettagliato le caratteristiche. Le varie fasi della preparazione dei campioni per l'allestimento dell’erbario sono state eseguite con molta cura e hanno interessato l’intero anno scolastico, a partire dal mese di settembre, infatti, i bambini hanno raccolto con le loro famiglie alcune specie di foglie e di fiori, le hanno portate a scuola in bustine di carta per poi essiccarle e pressarle in grandi libri. Gli esemplari sono stati attaccati con delle fascette su grandi fogli, ognuno con una scheda dettagliata in cui sono state riportate tutte le informazioni sulla raccolta, sul nome scientifico e sulle relative caratteristiche. Si è trattato sicuramente di un lavoro certosino di ricerca per questi piccoli studiosi che rientra però in un percorso molto più ampio di conoscenza della flora del territorio dell’Alta Valle del Tevere.