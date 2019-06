L’appello dell’Associazione: “C’è bisogno di persone disposte ad aiutare chi è in difficoltà”

(UMWEB) – Panicale, – La San Giorgio Valnestore cerca nuovi volontari di protezione civile.



L’Associazione, che dal 2015 opera nel territorio della valle del fiume Nestore tra i comuni di Panicale, Piegaro e Paciano, vuole potenziare il proprio organico e lancia una campagna di sensibilizzazione per reclutare nuovo personale volontario.

L’Associazione coopera con i Comuni per lo svolgimento di tutte quelle attività operative che rientrano nella sfera di Protezione Civile. “Nell’Associazione San Giorgio Valnestore – fa notare il presidente Mauro Zugarini - si può essere un volontario a disposizione del singolo cittadino e della comunità, impegnandosi anche nelle emergenze nazionali e internazionali; si può ricevere la giusta formazione gratuitamente e fare esperienze pratiche nell’ambito dell’emergenza territoriale così da potersi mettere a disposizione di chi lo richiede”.

In concreto, le attività spaziano dal controllo del territorio per la prevenzione di eventi calamitosi al supporto operativo nella gestione delle emergenze, dalla collaborazione con la Polizia Municipale all’informazione rivolta alla comunità riguardante i rischi ambientali legati al territorio. Rientrano nelle competenze dell’Associazione anche la promozione della cultura di Protezione Civile attraverso l’organizzazione di attività formative ed informative..

Tutto ciò di comune accordo con i Sindaci, quali autorità locali di Protezione Civile e con i responsabili comunali di Protezione Civile.

I volontari dell’associazione frequentano corsi di formazione e aggiornamento per imparare in primis come fronteggiare un’emergenza e quindi come poter mettersi a disposizione della cittadinanza in caso di necessità, ma allo stesso tempo vengono formati riguardo le risorse territoriali da poter sfruttare per il miglioramento del bene comune.

“Per poter usufruire al meglio delle attrezzature e mezzi messi a disposizione della comunità locale e del territorio italiano ove ne sia richiesto l'utilizzo – è dunque l’appello lanciato da Zugarini - la nostra associazione ha bisogno di volontari, persone comuni come tutti noi disposte ad aiutare chi è in difficoltà o che non può con le proprie forze, far fronte a situazioni di calamità o disagio locale”.

Per informazioni: 3473109170; 3934829321; Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .