Arte, letteratura e dialoghi. Ecco il programma di mercoledì 7 agosto

(UMWEB) Al via la sezione letteraria con la presentazione dell’antologia “A casa nostra, lontano da casa” con i racconti di 13 scrittori umbri. Per i Salotti dell’Umbria del cuore l’incontro con l’ex pallavolista Giacomo Sintini(UMWEB) e il professor Brunangelo Falini, che lo salvò dalla leucemia.

Continuano le giornate di festa della 55^ edizione dell'Agosto Corcianese. Mercoledì 7 agosto è la volta della sezione letteraria, curata per il quarto anno consecutivo dal giornalista e scrittore perugino Giovanni Dozzini, che prende il via alle 18.30 al Chiostro del Palazzo Comunale con la presentazione di “A casa nostra, lontano da casa” (Aguaplano), l'antologia di racconti nata dall'omonimo progetto lanciato nel corso dell'edizione 2018 del festival. Il progetto ha coinvolto tredici scrittori umbri di nascita o d'adozione, tutti chiamati a cimentarsi in chiave letteraria col concetto di sradicamento e col rapporto tra la nostra terra e coloro che si sono ritrovati ad abitarla per caso o per scelta, per volontà o per necessità, migranti di ieri e di oggi. L'antologia è uscita nel mese di giugno e raccoglie i racconti di Racconti di Pierpaolo Peroni, Giovanni Pannacci, Riccardo Meozzi, Caterina Venturini, Chiara Santilli, Stefano Baffetti, Gianni Agostinelli, Paola Rondini, Eugenio Raspi, Pasquale Guerra, Giovanni Dozzini, Antonio Senatore, Marija Strujic. A Corciano sarà presentata dalla giornalista del Tg3 Umbria Valeria Radiconcini.

Il secondo appuntamento dei Salotti dell’Umbria del Cuore vedrà protagonista Giacomo Sintini, ex pallavolista campione della RPA di Perugia e della Nazionale italiana. Dopo aver vinto la sua battaglia contro il cancro, che l’ha colpito a soli 32 anni, è tornato a giocare ed ha fondato l'"Associazione Giacomo Sintini" con l'obiettivo di raccogliere fondi per aiutare la ricerca medica contro leucemie e linfomi e per l'assistenza in campo onco-ematologico. Con lui sul palco, alle 21.30 in Piazza Coragino, ci sarà il giornalista e conduttore televisivo Riccardo Marioni e il luminare della scienza Brunangelo Falini, Ordinario di Ematologia dell’Università degli Studi di Perugia e Direttore della Struttura complessa di Ematologia e Trapianto di Midollo Osseo, che nel 2011 salvò il Sintini dalla leucemia insieme al team del reparto di oncoematologia dell'ospedale di Perugia.

A partire dalle 18 spazio all’arte visiva e performativa con la performance in collegamento video di e con l’artista Emilio Fantin nella Chiesa Museo di S. Francesco. Alle 18.30 la visita guidata al patrimonio scultoreo di Corciano condotta da Alessandra Tiroli “L’arte del porre e del levare” (prenotazioni Tel. 075 5188255).

Alle 22 in Piazza Doni “Quanto silenzio si sente a sinistra, quanto silenzio si sente a destra", una live performance e video di e con Rita Vitali Rosati, artista ironica e visionaria capace di offrire un quadro efficace, a tratti duro del nostro tempo.

Alle 23 al Chiostro del Palazzo Comunale, è la volta di “FUORI FORMA IN LUOGO#2” di e con Marco Ariano electroacustic percussion.

Le mostre del Corciano Festival | Dal 3 agosto al 6 ottobre “STENDALE. L’abbraccio delle Muse”, a cura di Gabriele Perretta, (Mura di cinta di Corciano e Chiesa museo di S. Francesco). Le sezioni del progetto artistico: STENDALE – ONE URBAN EXPO: Istallazione stendali; INSIDE STENDALE – TWO: Solo Show; INSIDE STENDALE – THREE: Lab Academy; INSIDE EXPO – FOUR: XD3.0. Dal 3 al 15 agosto, nella Sala del Consiglio Comunale, “L’impronta, il segno, il graffio”, una mostra in omaggio a Giuseppe Agozzino e “La Musa dei profumi: vetrina dei presidi Slow Food e le eccellenze dell’Umbria”, a cura dell’Associazione Turistica Pro Loco Corciano, Slow Food condotta del Trasimeno. Orario apertura mostre: dal 4 al 15 agosto, giorni feriali 18.00-23.00, sabato e domenica 10.00-13.00/18.00-23.00.