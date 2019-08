Emili: “La Provincia in prima linea per il ripristino della viabilità. Occorre massima attenzione da parte del Governo nazionale per la ricostruzione”



(UNWEB) – Foligno - Nel giorno del ricordo del primo tragico evento sismico che tre anni fa ha colpito il Centro Italia, anche l’Umbria, duramente colpita sin da quel giorno e nei mesi successivi da terremoti di rara intensità, si è raccolta a Foligno presso il Centro regionale della Protezione Civile per onorare i morti di Amatrice e delle zone segnate da inconsolabili lutti e per fare il punto della situazione di una ricostruzione che stenta a concretizzarsi.

La Provincia di Perugia è stata rappresentata dal Consigliere Gino Emili con delega alla viabilità nel territorio del cratere il quale nel portare i saluti del Presidente Luciano Bacchetta ha ricordato i momenti terribili vissuti soprattutto nella Valnerina rimasta isolata per giorni a causa dell'impraticabilità delle strade di collegamento.

“Fu una corsa contro il tempo – ha ricordato Emili –. La statale Valnerina era ostruita da massi caduti dai costoni rocciosi, interi paesi isolati e devastati. La Provincia e l’Anas ebbero un ruolo determinante per rimuovere detriti, ripristinare temporaneamente ponti e strade. Comprendevamo le esigenze di agricoltori e allevatori della zona di poter raggiungere appezzamenti agricoli e bestiame, ma i danni erano talmente ingenti da rendere difficilissimi i primi interventi. L’ufficio tecnico della Provincia che ringrazio per competenza e dedizione – ha detto ancora Emili – ha lavorato strenuamente per ripristinare viabilità importanti come la strada per Castelluccio e altre arterie viarie fondamentali per la popolazione della Valnerina. Finita l’emergenza ancora oggi sono in cantiere interventi di bonifica e messa in sicurezza di molte strade del territorio. L’auspicio è che il Governo nazionale ponga la massima attenzione ai temi della ricostruzione di queste martoriate aree dell’Italia centrale la cui economia è una risorsa per le regioni di appartenenza e per l’intero Paese”.