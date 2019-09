Il progetto coinvolge scuole italiane tra cui l’Itts ‘Volta’ di Perugia, scuola fondatrice e polo regionale

Docenti da tutta Italia lunedì 9 settembre all’hotel Giò di Perugia, martedì 10 alla sede del ‘Volta’ di via Assisana

(UNWEB) – Perugia, – Lunedì 9 (dalle 15) e martedì 10 settembre (dalle 9), rispettivamente all’hotel Giò di Perugia e alla sede dell’l’Istituto tecnico tecnologico statale (Itts) ‘Alessandro Volta’ di Perugia, in via Assisana, è in programma il secondo seminario nazionale della Rete di ‘Avanguardie educative’, un progetto nato dall’iniziativa dell’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (Indire) e che coinvolge più scuole italiane, tra cui l’Itts ‘Volta’, tra gli istituti fondatori con l’‘Idea’ delle ‘Aule laboratorio disciplinari’ ed è scuola Polo regionale delle Rete. In queste due giornate parteciperanno oltre 100 docenti da tutta Italia per conoscere da vicino questo nuovo modo di organizzare la didattica, il tempo e lo spazio del ‘fare scuola’. Apriranno il seminario Elisabetta Mughini, referente scientifico di Avanguardie educative e dirigente di ricerca Indire, Rita Coccia, dirigente scolastico dell’Itts Volta, Antonella Iunti, dirigente dell’Ufficio scolastico regionale per l’Umbria, Fabio Paparelli, presidente della Regione Umbria, Donatella Porzi, presidente dell’Assemblea legislativa dell’Umbria, e Gianluca Tuteri vicesindaco e assessore a Scuola ed edilizia scolastica del Comune di Perugia.