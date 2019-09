(UNWEB) TERNI – – Una delegazione di funzionari ministeriali dell’Azerbaijan accompagnati da funzionari italiani è stata ricevuta stamattina in Provincia dal presidente Giampiero Lattanzi. La visita rientra nel progetto UE finalizzato allo sviluppo delle politiche agricole nel Paese asiatico e che si chiama “Twinning Project AZ/15/ENI/AG/01/18 Strengthening the capacity of the Ministry of Agriculture to improve effectiveness and efficiency of state support to agriculture“.

II programma prevede una settimana di visite in Italia con tappa in Umbria, in particolare nel ternano come caso di studio. In Provincia c’erano anche i rappresentanti del GAL Ternano che è stato coinvolto dal dott. Riccardo Passero del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo e dal dott. Giuliano Polenzani della Regione Umbria, al fine di fornire supporto nell’ambito del progetto.

La study visit è finanziata dall’Unione europea e i partecipanti fanno parte di un neocostituito gruppo di lavoro inter-ministeriale che avvierà politiche di sviluppo rurale in Azerbaijan nell’ambito del sostegno della UE. La delegazione vede coinvolte 5 posizioni di altissimo livello dei ministeri dell’Azerbaijan, nello specifico: Agricoltura, Economia, Lavoro e Affari sociali.

Un interprete italiano/azero sarà presente durante la visita.

Il tema della study visit riprende contatti già avviati tra l’UE, il Ministero delle Politiche Agricole Italiano ed il governo azero. L’obiettivo è quello di introdurli al concetto di sviluppo rurale sia dal punto di vista di gestione delle politiche che dell’organizzazione sul territorio di strategie di sviluppo locale.

Il programma della study visit ha previsto il seguente programma:

11:00 – 11:30 The structure, governance and functions of the Local Action Group.

11:30 – 12:00 Description of Local Development Programme of LAG Ternano.

12:00 – 12:30 Practical example of projects and actions financed by the LAG.

12:30 – 13:00 Description of the administrative procedures and controls.

Terminato il pranzo, alle 15.00, la delegazione sarà accompagnata per una visita alla Cascata delle Marmore ed ai suoi percorsi (orario di rilascio acqua. 15.00-16.00), nonché visita ad alcuni progetti finanziati dal GAL Ternano, tra cui la tabellonistica dei percorsi ed il recupero di “Ponte del Toro” di epoca romana.