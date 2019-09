(UNWEB) Perugia. Dal 10 settembre e fino al 15 settembre è in corso di svolgimento a Tübingen, città gemellata con Perugia da oltre 50 anni, l’edizione 2019 del mercato umbro-provenzale.



Quella di quest’anno è una edizione speciale essendo la 25^: secondo tradizione Tübingen ha deciso di festeggiare l’anniversario con la presenza nelle vie e nelle piazze dei banchi dei commercianti di Perugia e di Aix-en-Provence.

Le tre città sono unite da un forte legame di gemellaggio ben consolidato; in questo contesto il mercato umbro provenzale rappresenta una grande opportunità di ulteriori scambi e relazioni tra città amiche.

Sono 24 gli operatori perugini e umbri presenti nella città tedesca; nei loro stand si possono acquistare in questi giorni prodotti dell’enogastronomia tipica e dell’artigianato (ceramica, legno e tessuti).

Il mercato, nello splendido centro storico di Tübingen sulla Marktplatz, viene accompagnato, come consuetudine, anche quest’anno da spettacoli di strada.

Perugia e l’Umbria nell’edizione 2019 sono rappresentati da un gruppo di sbandieratori della nostra regione.

A Tubingen è presente, in rappresentanza del Comune e della città di Perugia, l’Assessore al Commercio e allo Sport Clara Pastorelli che ha incontrato le Istituzioni della città gemella nel corso del ricevimento, riservato agli ospiti ed ai commercianti, tenutosi presso il Castello di Tubingen, e dell’inaugurazione del mercato, svoltasi nella giornata di oggi alla presenza del sindaco della città tedesca Boris Palmer.

“Sono particolarmente colpita – ha sottolineato l’assessore Pastorelli – per la splendida e calorosa accoglienza che la città di Tubingen, il sindaco e le Istituzioni tutte hanno voluto riservare a me ed agli operatori perugini ed umbri presenti al mercato. E’ stato un onore per noi partecipare all’inaugurazione della rassegna, giunta alla 25^ edizione, a conferma del successo che riscontra anno dopo anno, anche grazie alla presenza dei nostri operatori e dei prodotti del territorio perugino ed umbro, vere e proprie eccellenze di cui andiamo orgogliosamente fieri. Questa visita a Tubingen, peraltro città molto bella ed ospitale, ha ulteriormente rafforzato il già stretto legame che da circa 35 anni lega la città tedesca alla nostra Perugia. Un gemellaggio, ricco di valori e significato, in cui crediamo fermamente e che faremo di tutto per valorizzare ancora”.