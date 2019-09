(UNWEB) Perugia. In occasione dell’apertura del nuovo anno scolastico per tutte le scuole, il Vice Sindaco e Assessore alla Scuola, Edilizia scolastica e Politiche per l’infanzia e l’adolescenza, Gianluca Tuteri ha portato il saluto dell’amministrazione ai piccoli alunni delle scuole presenti all’interno del nosocomio perugino, nella struttura complessa di Oncologia e Ematologia e nel reparto di Pediatria.



Nell’occasione, Tuteri ha incontrato anche il Commissario dell’ospedale, Antonio Onnis e il personale medico, in particolare i direttori della struttura di Oncologia e Ematologia Maurizio Caniglia e di Pediatria Giuseppe Di Cara, che hanno fatto gli onori di casa, oltre a Fabio Gallina, dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo Perugia 5, nel quale rientrano le due scuole.

Il vice sindaco si è intrattenuto con i bambini, prima dell’inizio delle lezioni, soffermandosi sulla importanza dello studio, “che –ha detto- grazie alle vostre bravissime insegnanti diventa anche occasione di divertimento”. Ha, quindi, ringraziato i medici e le maestre per il grande lavoro svolto e soprattutto per l’impegno e la sensibilità con cui si prendono cura dei piccoli pazienti.

Un ringraziamento a cui si è unito anche il commissario Onnis, che ha tenuto a sottolineare “La necessità che il medico sappia unire professionalità e competenza tecnica con un’attenzione particolare agli studenti che in quanto pazienti meritano una straordinaria dedizione”.

Un’attenzione che sicuramente, all’interno dei due reparti visitati questa mattina non manca.

“Lavoriamo in maniera integrata con le insegnanti –hanno spiegato il dott. Caniglia e il prof. Di Cara- per rendere la permanenza dei bambini all’interno delle nostre strutture il più normale possibile, grazie anche –per quanto riguarda il reparto di Oncologia e Ematologia- al contributo fattivo del Comitato per la vita Daniele Chianelli che opera da oltre 25 anni a stretto contatto con la struttura ospedaliera”.