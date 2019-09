La domanda dovrà essere presentata entro il 4 novembre in Comune o tramite raccomandata

(UNWEB) MAGIONE, Pubblicato sul sito del comune di Magione il bando per la formazione della graduatoria finalizzata all’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale sociale pubblica. La domanda dovrà essere presentata entro il 4 novembre.

Le domande potranno essere presentate direttamente in comune, area socio educativa, o inviate tramite raccomandata a/r, debitamente compilate, sottoscritte e corredate da documento di identità in corso di validità, a decorrere da mercoledì 4 settembre e fino a lunedì 4 novembre

L'avviso pubblico integrale ed il modello di domanda sono scaricabili dal sito istituzionale del Comune di Magione o reperibili presso gli uffici dell’area socio educativa del comune in viale Dante Alighieri, 2; il lunedì, mercoledì e giovedì dalle 9 alle 13, il mercoledì dalle 15 alle 17.30

Per informazioni chiamare: 075/8477069/073/047