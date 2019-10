(UNWEB) Spoleto. Sabato 28 Settembre u.s. si sono svolte alcune iniziative legate alla ricorrenza dei 35 anni dell’Associazione Volontari Croce Verde Spoleto Pubblica Assistenza A.N.P.As.



Il pomeriggio è iniziato con una messa dedicata a tutti i volontari dell’associazione e agli utenti. Il parroco Don Paolo, celebrante la messa, ha ricordato anche i volontari che purtroppo, nel corso degli anni, sono venuti a mancare, lasciando un indelebile ricordo.

Il presidente Ammetto, alla presenza delle rappresentanze delle istituzioni e delle forze armate, di quelle degli istituti superiori, dei responsabili ed operatori delle Usl e delle associazioni di volontariato di Spoleto e dell’ANPAS Umbria, ha ringraziato quanti sono intervenuti, non solo per la presenza ma soprattutto per la profonda vicinanza all’associazione, dimostrata in più circostanze.

Come già ribadito in altre occasioni, è grazie al sacrificio di quanti si adoperano ogni giorno per lo svolgimento dei servizi e di quanti si sono avvicendati nel corso degli anni che l’Associazione è quello che è oggi, il presidente Ammetto ha ricordato quale patrimonio enorme sia per l’intera comunità il volontariato e quanto sia importante il tempo che viene dedicato all’altro in una società che è sempre meno orientata al prossimo. Proprio nell’ottica di una forte partecipazione attiva della comunità il presidente ha invitato tutti ed in particolar modo i dirigenti scolastici a collaborare in una maniera sempre più sinergica con le associazioni di volontariato.

Il presidente ha inoltre ricordato che fino al 10 Ottobre 2019 c’è la possibilità per i ragazzi dai 18 ai 28 anni di presentare la domanda per la partecipazione al bando di Servizio Civile Universale, per il quale sono disponibili 8 posti presso l’Ass.Vol.Croce Verde Spoleto. Il servizio civile è un ottimo strumento per avvicinare i giovani al mondo del volontariato, garantendo al contempo una crescita personale ed anche professionale, grazie anche ai numerosi corsi di formazione previsti.

In rappresentanza di tutti i volontari che quotidianamente svolgono servizio, dedicando parte del loro tempo libero all’associazione, un importante riconoscimento è stato dato ai volontari benemeriti, che non solo fanno parte dell’associazione da più di 25 anni, ma partecipano attivamente alla vita associativa e sono divenuti con il tempo un enorme sostegno per l’associazione: Danilo Caputi, Ponziano Armadoro e Luca Flamini.

Il pomeriggio di festeggiamenti è proseguito con una vivace e rappresentativa esibizione del Gruppo Folkloristico Spoletino, che ha intrattenuto i numerosi partecipanti con musica e balli della tradizione popolare. Si ringrazia con profonda riconoscenza il Gruppo Folkloristico Spoletino nella persona del presidente Francesco Pilotti e di tutti i componenti, patrimonio della nostra città. La serata è proseguita un aperi-cena, offerto in parte da Eurospin Tirrenica S.p.A.

Con la presente, il Presidente Ammetto, a nome di tutta l’Associazione, intende ringraziare tutti quanti sono stati vicini all’associazione collaborando e partecipando alla celebrazione dei 35 anni e a quanti lo sono stati nel corso di questi primi 35 anni di attività.