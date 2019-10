(UNWEB) Perugia. Si è svolta nei giorni scorsi a Prato l’assemblea generale del Forum Italiano della sicurezza urbana. Proprio in questa occasione il comune di Perugia è stato eletto nel Comitato esecutivo del Forum, composto da quattro membri di diritto (Comune di Prato, Regioni dell’Umbria e dell’Emilia Romagna, Comune di Ferrara) e sette membri eletti.



Il Forum Italiano per la Sicurezza Urbana è un’associazione attiva dal 1996 che riunisce oltre quaranta città (tra cui, solo per fare alcuni esempi Milano, Firenze, Bari, Bologna), quattro unioni di Comuni e quattro Regioni italiane (Emilia Romagna, Lombardia, Toscana ed Umbria), il cui obiettivo è promuovere, anche nel nostro paese, nuove politiche di sicurezza urbana.

Il Forum italiano riconosce il ruolo centrale delle città nello sviluppo di queste nuove politiche ed opera, fin dalla sua costituzione, per costruire un punto di vista unitario di Città, Regioni e Province sulle politiche di sicurezza urbana.

Tra le attività principali svolte dal Forum vi è la presentazione di progetti integrati sul tema della sicurezza ed un’ampia attività di formazione sui temi connessi a quello della sicurezza. Sotto quest’ultimo profilo, ad esempio, nel periodo dicembre 2018-febbraio 2019 si è tenuto proprio a Perugia il corso di aggiornamento professionale in materia di sicurezza urbana.

Il Forum italiano è una sezione nazionale del Forum europeo per la sicurezza urbana al quale sono associate oltre duecentocinquanta Città e Amministrazioni territoriali europee di dieci diversi paesi.

A rappresentare il Comune di Perugia a Prato sono stati il consigliere Massimo Pici, per delega del Sindaco, e la dott.ssa Lorenza Coraggi referente del FISU per il Comune.

Ancora una volta la tematica della sicurezza urbana rappresenta un punto imprescindibile dell’azione di governo del Sindaco e dell’amministrazione perugina.

Per questo l’elezione nel Comitato esecutivo del Forum, oltre che un importante traguardo per il Comune di Perugia, rappresenta anche un fondamentale punto di partenza per la progettazione delle politiche integrate di sicurezza urbana a favore della città e di tutti i suoi cittadini.