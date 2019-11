(UNWEB) - Bettona, - Bettona ha ricordato, con una cerimonia solenne, la strage di Nassiriya, dove persero la vita, il 12 novembre 2003, 12 carabinieri, 5 soldati e due civili.



Dinanzi al monumento che ricorda l’eccidio di Nassiriya si sono riuniti il sindaco Lamberto Marcantonini insieme al consigliere Chiara Scardazza e all’assessore Rosita Tomassetti, autorità civili, militari e religiose.

La musica toccante degli alunni, la presenza di tanti studenti, la lettura di alcune riflessioni e dei nomi di tutti i caduti, il discorso del sindaco hanno permesso a tutti i presenti, soprattutto ragazzi, di vivere con attenzione e riflessione la commemorazione, comprendendone il valore.

È stato sottolineato come proprio i giovani hanno il compito di conoscere e ricordare questi eventi tanto dolorosi quanto importanti e comprendere il ruolo importante che le forze dell’ordine hanno per la pace e per il bene comune.