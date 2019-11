(UNWEB) Perugia, – Si è svolta ieri pomeriggio l'Assemblea dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Provincia di Perugia, nel corso della quale è stato approvato all’unanimità il bilancio preventivo 2020.

Tra i presenti, anche il neoassessore regionale Michele Fioroni e il comandante regionale della Guardia di finanza, Generale Benedetto Lipari.

Dopo l'illustrazione del bilancio da parte del Tesoriere Flavia Conti, seguita dalla relazione della Presidente del Collegio dei Revisori, Gilda Castaldo, il Presidente Andrea Nasini ha affrontato molti temi nella sua relazione programmatica: dalla formazione, ai rapporti con le Istituzioni, alla valorizzazione della professione.

“Resta alta l’attenzione che il Consiglio rivolge al mantenimento di un adeguato livello professionale dei propri iscritti, ritenendo che sia prerogativa ordinistica quella di fornire mezzi e opportunità per una costante crescita culturale e professionale. Raccomandiamo il costante rispetto dei nostri principi deontologici che ci impongono di agire sempre con integrità, obiettività, competenza, indipendenza, riservatezza, lealtà e sincerità rispettando i terzi, astenendosi dal perseguimento di utilità indebite o lesive dell’interesse pubblico, promuovendo l’osservanza delle Leggi e adottando sempre un comportamento che non rechi pregiudizio al decoro e al prestigio della professione". Queste le parole del presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili della provincia di Perugia Andrea Nasini, pronunciate a margine dell’assemblea generale degli iscritti.

"Abbiamo destinato gran parte delle risorse dell’avanzo dell’esercizio corrente per finanziare eventi formativi, a beneficio di tutti gli iscritti - continua Nasini - con particolare attenzione alll’evoluzione della norma contenuta nel Codice della crisi di impresa, cercando di fornire un’offerta formativa più che adeguata, sulle nuove procedure di allerta, sull’adeguatezza degli assetti organizzativi amministrativi e contabili e sui requisiti necessari per poter accedere all’albo dei professionisti dell’OCRI, in modo da non farci trovare impreparati nell’affrontare le novità introdotte dalle recenti riforme normative. In forza del protocollo sottoscritto con la Scuola Regionale dello Sport - Coni Umbria e di quello in corso di sottoscrizione con il Centro di Servizi per il Volontariato Umbria “Cesvol”, saremo impegnati nella programmazione di eventi formativi di studio e approfondimento della normativa in corso di modifica del Terzo Settore".

Tra le varie attività portati avanti dall’Ordine, anche uno sguardo al sociale. Infatti, come ha sottolineato il presidente Nasini, la volontà sarà quella di “mantenere fede agli impegni presi con le istituzioni. Con l’associazione Libera...mente donna, ad esempio, abbiamo sottoscritto un protocollo importante e dallo scorso anno ci siamo messi a disposizione, insieme all’assessore comunale Edi Cicchi, per prestare la nostra assistenza professionale gratuita a quelle persone, quasi esclusivamente purtroppo appartenenti al genere femminile, che hanno subito violenze. In particolare, a coloro che hanno subito forme di violenza economica che, sebbene possa risultare meno cruenta, è altrettanto invasiva e diffusa”.

Le iniziative per i colleghi, l’attenzione per i giovani iscritti e il coinvolgimento delle aree territoriali sono stati altri punti su cui si è soffermato il Presidente, che in chiusura ha ricordato come la conduzione dell'Ordine continuerà ad essere ispirata da principi di correttezza, di integrità e di trasparenza.

Infine, davanti alla folta platea, sono stati premiati i professionisti che hanno maturato 25 anni d’iscrizione all’Ordine.

Questi i nomi dei premiati per i 25 anni: