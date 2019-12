(UNWEB) Umberitde. Una piazza Matteotti gremita nel pomeriggio di domenica 8 dicembre per la cerimonia di accensione dell'Albero di Natale, evento che fra musica, canti e gioia ogni anno segna l'apertura della manifestazione natalizie in città.

A portare il saluto dall'Amministrazione Comunale è stato il sindaco Luca Carizia insieme alla vicesindaco Annalisa Mierla e all'assessore Sara Pierucci: “Oggi festeggiamo tutti insieme proprio per ricreare uno spirito che ci indirizza verso un periodo di pace e di serenità – ha affermato il sindaco – Approfitto di questo momento per augurare a tutti voi e ai vostri cari un buon Natale. Un augurio speciale va ai bambini e ai ragazzi, perché loro sono il futuro di Umbertide e dell'Italia. Saluto particolarmente tutte le persone che in questo momento soffrono, che sono sole, che si trovano in ospedale o in case di cura: a tutti loro va la nostra vicinanza e il nostro affetto”.

I tanti piccoli presenti in piazza, hanno avuto anche l’occasione di incontrare Babbo Natale all'interno della sua casetta ai piedi dell'albero e di consegnare direttamente nelle sue mani la letterina con impressi i loro desideri per la mattina del 25 Dicembre scritta con l'ausilio del suo fedele scrivano. Per tutta la giornata, inoltre, si è svolto un mercatino natalizio che ha visto la presenza di hobbisti umbertidesi.

Nell'intero pomeriggio, i centri Lucignolo, Youspa e Bangherang del Comune di Umbertide, gestiti dalla Cooperativa Asad, coordinati da Monica Nanni, hanno animato la piazza con ambientazioni natalizie, laboratori ed assaggi per tutti i bambini. La novità di quest'anno è stata la lettura di una storia natalizia in uno scenario unico, completamente in 3D.

I ragazzi del Centro Lucignolo, gli allievi di Artist Academy e i bambini del coro "Il Grillo Cantante" della scuola primaria Garibaldi e il coro delle classi quarte della primaria Di Vittorio, con balli e canti hanno regalato un pomeriggio di gioia a tutti gli umbertidesi

Quindi è stata la volta dell'evento più atteso da tutti, ovvero l'accensione dell'Albero di Natale avvenuta insieme alla piccola Adele Modena di Niccone (che ha donato il suo “amico albero” alla città), salutato dai presenti con un lungo applauso.

Entrano così nel vivo il programma natalizio a Umbertide e in tutto il territorio comunale. Di seguito il calendario dei prossimi eventi che si susseguiranno per tutto il periodo del Natale, realizzato grazie alla collaborazione dell'Amministrazione Comunale con associazioni, commercianti, imprenditori e con il fondamentale contributo di Confcommercio Umbertide, Lions Club Umbertide e Aimet.

Spettacolo di proiezione luci in centro storico - Fino al 6 gennaio

Presepe a Migianella a cura di Palmiro Fondacci - Fino al 6 gennaio

"Tre artiste 2" di Tonina Cecchetti, Lucilla Ragni e Adriana Festa, a cura di Giorgio Bonomi - Alla Rocca-Centro per l'arte contemporanea fino al 12 gennaio

Sabato 14 dicembre

GALA DI KICK BOXING - Scuola Tma Kick Boxing Umbertide - ore 14.00 PUC2

Giornata sconto "BIANCO NATALE" - Centro Commerciale Fratta

Incontro di disegno dal vero con Arturo Lozzi - ore 15.30 - Cinema Metropolis @ Sala Rometti

Mostra “Il rosso e il nero tra Sacro e profano” - Museo Santa Croce

Il Mercatino dei bambini - organizzato da Sweet Party dalle ore 10 alle 13 in via Garibaldi

Via Garibaldi in Festa -Mercallegro dei Commercianti - Tutta la giornata in via Garibaldi

Domenica 15 dicembre

Saggio di Natale - Sala D’onore San Francesco, dalle 14.30 alle 18.30

“Le sorprese di Babbo Natale” - Museo Santa Croce, ore 16.00

Scopriamo i tesori del Museo di santa Croce e visita al Presepe - Museo Santa Croce, ore 11.00

Presentazione libro in dialetto ”Du motichi e n core” di Silvano Conti - Gruppo Editoriale Locale, ore 17.00 - Teatro Scuola Garibaldi

Via Roma e Piazza in Festa - iniziative natalizie dalle 16 alle 20

Mercatino di Natale a Fontanelle - Tutto il giorno, Loc. Fontanelle

Mostra “Il rosso e il nero tra Sacro e profano” - Museo Santa Croce

Presentazione del libro "Un sogno chiamato Fratta" - Teatro dei Riuniti ore 16

Martedì 17 dicembre

Concerto di Natale Banda Città di Umbertide e coro Istituti scolastici - ore 21.00 Chiesa di Cristo Risorto

Mercoledì 18 dicembre

Progetto benefico “ La Casa del Talento 2020” - Mattina e sera Teatro dei Riuniti

BABBO NATALE E I SUOI ELFI (Centro Lucignolo) - dalle 16.30, Centro Commerciale Fratta

Venerdì 20 dicembre

Presentazione di "Microsolchi dell'arte", libro illustrato di Massimo Presciutti de "Il male" - ore 18.00 Cinema Metropolis @ Sala Rometti

Tombola Avis - ore 20.30 Centro Anziani Balducci Via dei Patrioti

Sabato 21 dicembre

Letture bambini - Associazione Insieme Per... - ore 16,30 Biblioteca Comunale

Concerto “ La Scala di Seta Ensemble presenta il Concerto di Natale per Umbertide - ore 21 Chiesa di Cristo Risorto

Presentazione del libro "Il venerdì sera al Brooklyn (istruzioni per l'uso)" di Simonetta de Simoni, Bertoni Editore - ore 15.30 Cinema Metropolis @ Sala Rometti

Mostra “Il rosso e il nero tra Sacro e profano” - Museo Santa Croce

Domenica 22 dicembre

“Le sorprese di Babbo Natale” - Museo Santa Croce, ore 16.00

Spettacolo di Natale, Nuova Scuola Popolare di Musica - ore 17.30/ ore 20, Museo di Santa Croce

Scopriamo i tesori del Museo di santa Croce e visita al Presepe Museo Santa Croce - ore 11.00

TRADIZIONALE MERCATO STRAORDINARIO DI NATALE - Piazza Caduti del Lavoro – Piazza Mazzini Tutta la giornata

Aspettando il Natale (Laboratori, Truccabimbi, Mercatino dei Bambini) - a cura di Sweet Party ore 15.00 Via Garibaldi

Mostra “Il rosso e il nero tra Sacro e profano” - Museo Santa Croce

Martedì 24 dicembre

“La Umbertide Babbo Natale Band” sfilerà per le vie cittadine - Vie della Città, negozi, visita al Centro anziani e all’Ospedale dalle ore 16.00

Giovedì 26 dicembre

Concerto di Natale - Corale Cittadina “Chorus Fractae Ebe Igi” - ore 17 Museo S.Croce

Presepe Vivente a Migianella - a cura di Palmiro Fondacci in collaborazione con AGAD

ore 15

Venerdì 27 dicembre

Concerto Gospel a sostegno Fibrosi Cistica - ore 21 Museo di Santa Croce

Tombola di beneficienza - Associazione “Banda a 4 zampe Umbria Onlus” - CVA Pierantonio

Sabato 28 dicembre

Mostra “ Il rosso e il nero tra Sacro e profano” - Museo S.Croce

Concerto musica Pop - Alessandro Bravi - ore 21.00 Teatro dei Riuniti

Domenica 29 dicembre

Le sorprese di Babbo Natale - ore 16 Museo di Santa Croce

“Concerto il Violino Maestoso” - Nuova Scuola Popolare di Musica, ore 21 Museo di Santa Croce

Scopriamo i tesori del Museo di Santa Croce e visita al Presepe - ore 11 Museo di Santa Croce

Martedì 31 dicembre

CAPODANNO IN PIAZZA MATTEOTTI

Venerdì 3 gennaio

TOMBOLA AVIS -ore 20.30 Scuola Media Pierantonio

Sabato 4 gennaio

Concerto della befana- Nuova Scuola Popolare di Musica, ore 21 Museo S.Croce

GRUPPO FOLKLORISTICO "LA FRULLANA" DI PIETRALUNGA - dalle 16, Centro Commerciale Fratta

Domenica 5 gennaio

Scopriamo i tesori del Museo di Santa Croce e visita al Presepe - ore 11 Museo di Santa Croce

“BEFANA PARTY” Associazione “Per sempre noi”, Ristorante Adamo Corlo

“Le sorprese di Babbo Natale” - ore 16 Museo di Santa Croce

31° edizione della Tombola della Befana - AUCC Umbertide - Sala D’onore San Francesco, ore 21

Lunedì 6 gennaio

Serata beneficienza Associazione Italiana Sclerosi Multipla - ore 17.30 Teatro dei Riuniti

Presepe Vivente a Migianella - a cura di Palmiro Fondacci in collaborazione con AGAD ore 15