(UNWEB) Perugia. La Polizia di Stato della Questura di Perugia, a seguito di un'attività di indagine condotta dalla Squadra Mobile, ha rintracciato un cittadino brasiliano, classe '75, ricercato da tempo perché destinatario di un provvedimento di Ordine di Esecuzione per la Carcerazione, emesso dal Tribunale di Roma nel marzo 2019.

L'uomo, condannato in via definitiva per una rapina aggravata ai danni di un privato cittadino, commessa qualche anno fa a Roma e per la quale avrebbe dovuto scontare una pena di anni 2 e mesi 1, nel frattempo si è reso irreperibile facendo perdere le proprie tracce.

Le indagini, condotte dagli agenti della Squadra Mobile, hanno portato alla localizzazione dell'uomo nella città di Perugia dove, al termine delle formalità di rito è stato tradotto presso la locale Casa Circondariale ove sconterà la propria pena.