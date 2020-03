(UNWEB) Come stabilito dalla Regione dell’Umbria e dagli Enti affidanti i servizi, in concomitanza con la sospensione delle attività didattiche, su tutti i servizi di trasporto in Umbria dal 9 al 15 marzo 2020 saranno in vigore gli ORARI NON SCOLASTICI.

Conseguentemente tutte le corse con cadenza «scolastica» non saranno effettuate. Per maggiori informazioni sui servizi consultare il sito internet www.fsbusitalia.it, le paline di fermata o contattare gli Uffici Relazioni con il Pubblico di Perugia e Terni ai numeri:075 9637637 0744 492703