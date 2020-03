(UNWEB) Terni, E' deceduta alle 9.15 del 21 marzo una donna di 85 anni residente a Stroncone che era risultata positiva al Covid-19. La paziente, che già soffriva di una insufficienza respiratoria e altre patologie croniche, era giunta al Pronto soccorso dell'ospedale di Terni il 7 marzo scorso ed era ricoverata in Clinica di Malattie Infettive in condizioni tali da non poter trarre giovamento dal supporto rianimatorio.