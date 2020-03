(UNWEB) Perugia. Anche il Comune di Perugia ha aderito alla proposta di Anci di osservare, martedì 31 marzo alle 12, un minuto di silenzio ed esporre la bandiera a mezz’asta per ricordare le tante vittime della pandemia, per onorare il sacrificio e l’impegno degli operatori sanitari, per esprimere solidarietà alle comunità che stanno pagando il prezzo più alto. Il Sindaco Andrea Romizi osserverà il minuto di silenzio davanti a Palazzo dei Priori, indossando la fascia tricolore, come proposto dall’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani.