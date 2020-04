(UNWEB) Perugia non intende abbassare la guardia sulle restrizioni previste dal governo per contrastare il diffondersi del Coronavirus, anche in considerazione delle temperature più miti di questo fine settimana e delle diverse segnalazioni, telefoniche e via social, pervenute alla Polizia Locale di auto in movimento e persone in circolazione in città senza un valido motivo.



“La Polizia Locale, unitamente alle altre forze di Polizia -ha spiegato la comandante Nicoletta Caponi- ormai da tre settimane è impegnata sul fronte dei controlli e proseguirà anche in questo fine settimana con tre pattuglie la mattina e altre tre il pomeriggio, in ordinanza del Questore per monitorare l’intero territorio comunale. Raccomandiamo ai cittadini -ha proseguito la comandante- il rispetto delle norme dei DPCM ricordando che, in caso di violazione, si rischiano sanzioni pecuniari e penali.”

Nel fine settimana saranno impegnati nei controlli in strada anche i volontari di Protezione Civile del Gruppo comunale Perusia.

“Anche la Protezione Civile sarà impegnata nel fine settimana, come lo è stata peraltro in questo ultimo periodo, per un monitoraggio attento di tutto il territorio comunale. -ha aggiunto l’assessore alla Sicurezza Luca Merli- Impegneremo parecchie squadre, che saranno a disposizione dei cittadini.”