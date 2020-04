(UNWEB) Perugia. L’Azienda ospedaliera di Perugia comunica che nella mattinata di martedì 28 aprile si è registrato il decesso per Covid -19, nella Unità di Terapia Intensiva di un paziente residente nel comune di Perugia. Si tratta di un uomo di 78 anni ricoverato in ospedale dal 28 marzo. Si precisa che il decesso non figura nel comunicato diffuso questa mattina dalla Regione Umbria. Appresa la notizia, il commissario straordinario dell’ospedale Antonio Onnis, anche a nome dei sanitari, ha espresso sentimenti di vicinanza ai familiari e alla comunità perugina attraverso il sindaco Andrea Romizi.