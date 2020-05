(UNWEB) Perugia. Continua a restare massimo il livello di allerta che il Questore della provincia di Perugia, dr. Antonio Sbordone, ha posto in essere attraverso una strategia preventiva basata sull'azione sinergica tra le varie Forze dell'Ordine e una presenza costante sul territorio al fine anche di evitare nuove improvvise impennate della curva di contaminazione Covid-19 nella provincia di Perugia.

L'inflessibilità verso determinate gestioni di esercizi commerciali, ove più alte possono essere le probabilità di assembramento e di eventuali problematiche legate all'ordine pubblico ha portato alla decisione di disporre la chiusura per 5 giorni, del bar luogo della feroce rissa consumata nella nottata di due giorni fa, in quanto il responsabile del locale non provvedeva a far rispettare le prescritte norme comportamentali da parte dei propri clienti riguardante il rispetto delle distanze sociali e l'uso delle mascherine.

"Il tema della "movida sconsiderata" è un argomento molto serio da prendere in considerazione con duplice valenza – sostiene il Questore di Perugia, dr. Antonio Sbordone – ostacolare la diffusione del virus covid-19 in questa delicata ed importantissima fase-2 e garantire l'ordine e la sicurezza pubblica, fattore essenziale per gestire in modo ottimale le criticità del periodo."

Oltre alla chiusura del locale, la Questura di Perugia ha emesso 5 sanzioni a carico dei 4 arrestati ed un avventore del locale in questione in quanto, grazie all'analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza del locale, è stato possibile identificare ed accertare il mancato uso delle mascherine, dispositivi sanitari di protezione obbligatori.