(UNWEB) TERNI – – Sono iniziati i lavori di miglioramento della pavimentazione stradale sulla SP 113 nel comune di Acquasparta. L’amministrazione provinciale, servizio viabilità, tramite la ditta incaricata con le normali procedure di affidamento, sta eseguendo un intervento di rifacimento del piano viabile in un tratto di 500 metri particolarmente danneggiato dall’usura e dal tempo. Mentre proseguono sulla SP 113, i lavori sono terminati a Calvi dell’Umbria.

La Provincia ha sistemato la pavimentazione su un tratto della SP 6 nella frazione di Santa Maria in Neve, ripristinando anche le normali condizioni di sicurezza e percorribilità. Proseguono nel frattempo i sopralluoghi e i controlli sulla rete viaria di competenza interessata dal transito del traffico veicolare deviato dal raccordo Terni-Orte a seguito della chiusura del viadotto Montoro da parte di Anas per lavori di consolidamento e messa in sicurezza.