(UNWEB) Perugia. Ieri sera hanno preso il via i preannunciati controlli interforze disposti dal Sig. Questore di Perugia Dott. SBORDONE per garantire una " Movida sicura" nel centro storico dell'acropoli perugina.

Il bilancio è stato positivo, non ci sono state criticità di ordine e sicurezza pubblica e il personale, così come preventivato, è stato dislocato nelle piazze di maggior afflusso di giovani, quali P. Italia, P. IV Novembre, P. Danti e P.za Cavallotti, spostandosi da una piazza all'altra in base al concentramento delle persone. In particolare durante la prima serata si è registrato un numero elevato di persone in Piazza Danti fino alle ore 2.30 per poi concentrarsi successivamente in Piazza IV Novembre alle ore 3.00 della notte.

Il servizio programmato ha consentito di gestire senza alcuna criticità la situazione della "movida" permettendo ai cittadini di divertirsi in modo sicuro e consapevole.

Visti i risultati della prima serata, che hanno confermato come le maggiori criticità riguardino un orario compreso tra prima della mezzanotte e fino alle prime ore del mattino, ribadisce il Questore di Perugia, proseguirà per tutto il periodo estivo la presenza delle forze dell'ordine nel centro cittadino.