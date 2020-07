(UNWEB) Perugia. Nella giornata di ieri 21 luglio 2020 il Questore della Provincia di Perugia ha fatto visita all'Ufficio di Specialità della Polizia di Stato avente sede presso la Stazione Ferroviaria di Fontivegge.

Ricevuto dal Dirigente il Compartimento Polizia Ferroviaria per le Marche, l'Umbria e l'Abruzzo Dirigente Superiore della Polizia di Stato dr.ssa Maria Letizia LA SELVA, il Questore ha avuto modo di visitare gli uffici ed entrare in contatto con tutto il personale condividendo gli importanti lavori in corso di svolgimento.

La sicurezza della Stazione, i controlli a bordo dei treni ed i provvedimenti di allontanamento urbano sono stati solo alcuni degli argomenti che il Questore ha affrontato nell'occasione.

"Essenziale – ha ribadito il Questore Sbordone – mettere in atto strategie sinergiche fra le Specialità e la Questura, indispensabile a facilitare la buona riuscita dei servizi " e, per quanto concerne la Stazione Ferroviaria di Fontivegge, significativo contributo è offerto dal punto di visibilità della Polizia di Stato situato in piazza Vittorio Veneto che costituisce un punto di riferimento per tutte le Forze di polizia impegnate nei vari servizi di controllo espletati nell'omonimo quartiere cittadino.