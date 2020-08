(UNWEB) Perugia. A seguito dell’incendio che si è sviluppato questo pomeriggio presso l’impianto Punto Riciclo Auto di Sant’Andrea delle Fratte, Perugia, che ha interessato una parte del materiale depositato esternamente riferibile all’attività di rottamazione auto e che, grazie all’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco, è stato di breve durata è stata emessa, in via precauzionale, su richiesta dell’Arpa Umbria e dell’Usl Umbria 1, un’ordinanza che impone per un raggio di 3 Km dal luogo dell’incendio quanto segue:



- consumo di prodotti alimentari coltivati nell’area suddetta solo dopo accurato lavaggio con acqua, associato a strofinazione delle superfici e, ove possibile, alla rimozione del rivestimento superficiale mediante spellatura o sbucciatura;

- divieto di consumo dei prodotti coltivati nell'area individuata, da parte dei soggetti più a rischio, come bambini, donne in gravidanza e in allattamento;

- divieto di pascolo e razzolamento degli animali da cortile;

- divieto di utilizzo dei foraggi e cereali destinati agli animali, raccolti nell'area interessata dall’incendio;

- alle aziende ubicate nell’area interessata dal predetto incendio, di provvedere all’eventuale manutenzione straordinaria degli impianti di ventilazione meccanica con prelievo di aria dall’esterno.