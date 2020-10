Continua senza soluzione di continuità l'efficiente sinergia fra Forze dell'Ordine e Esercito Italiano.

(UNWEB) Perugia. L'Operazione Strade Sicure rappresenta, con un contributo di oltre 7000 militari che, attualmente coprono 56 provincie italiane, la più capillare e longeva operazione delle Forze Armate sul Territorio Nazionale, al fianco di Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri in conformità al Piano di Controllo del Territorio, in funzione di anti criminalità e terrorismo in numerose città italiane fra cui Perugia.

A seguito dell'insorgere dell'emergenza COVID-19 i militari impegnati nell'operazione Strade Sicure sono stati chiamati a svolgere, oltre ai tradizionali compiti assegnati al dispositivo, anche una serie di attività volte a fronteggiare il diffondersi del virus.

Il personale militare posto a disposizione dei Prefetti interessati, agisce con funzioni di agenti di Pubblica Sicurezza.

Nei giorni scorsi il Questore di Perugia, dr. Antonio Sbordone, ha incontrato il nuovo Comandante Umbria-Marche della "Task Force 3 - Operazione Strade Sicure", di stanza operativa presso la Caserma dell'Esercito Italiano Gonzaga di Foligno., Colonnello Emilio Giglio.

"Un incontro, questo – ha dichiarato il Questore Sbordone – che conferma le buone prassi collaborative in un perfetto gioco di squadra per il bene comune".

E' dello scorso week end un'importante operazione nata dal lavoro in team del Reparto Volanti e dei militari dell'E.I. attraverso la quale è stato possibile avviare un'indagine a carico di un cittadino 44enne di origini tunisine, irregolare sul Territorio Nazionale.

Durante il preposto servizio la pattuglia militare provvedeva, nella zona della Stazione di Fontivegge, all'identificazione del cittadino suddetto sul quale è risultato gravare un Ordine del Questore.

Attivata la procedura, veniva inviato, dalla Sala Operativa della Questura, un equipaggio della Squadra Volante il quale, esperendo più approfonditi controlli emergeva che l'uomo, al momento privo di documenti, risultava essere soggetto conosciuto alle Forze di Polizia, con precedenti per reati inerenti la detenzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti, senza fissa dimora e con un divieto di dimora nel Comune di Perugia.

"Grazie all'azione sinergica, con l'ingresso in campo del prezioso ausilio dei militari dell'Esercito Italiano, caposaldo dell'Operazione Strade Sicure – sottolinea il Questore Sbordone - è possibile, capillarizzando il territorio, ottenere risultati simili a questo, che hanno visto l'avvio delle procedure per l'uscita dal territorio nazionale di un soggetto irregolare dedito ad attività criminali".

