(UNWEB) Spoleto. "Personale del Commissariato di P.S. di Spoleto, nel pomeriggio di ieri, veniva allertato da una segnalazione di alcuni cittadini i quali erano insospettiti da strani e non abituali movimenti.

Gli agenti raggiunta la zona, Petrognano, un'area questa che certamente non risente di intensa urbanizzazione ma bensì circondata da campagne collinari arricchite da boscaglie ed oliveti nel comprensorio di Spoleto, considerata la segnalazione, iniziavano a perlustrare il circondario.

Dalle segnalazioni ricevute riuscivano a circolarizzare le ricerche di un "qualche cosa" che potesse condurre gli investigatori ad un qualche comportamento delittuoso, delimitando l'area proprio ad un fondo dedicato alla coltura degli olivi.

Proprio in quest'oliveto che gli agenti hanno potuto reperire tre panetti di sostanza stupefacente, che solo più tardi l'accertamento scientifico confermerà essere cocaina. La disponibilità della sostanza, per come è stata reperita, ha costretto gli agenti a sottoporla sotto sequestro d'intesa con l'Autorità Giudiziaria anche al fine di scongiurare che potesse entrare in possesso di qualche persona estranea all'attività criminale in merito o peggio ancora qualche ragazzino ignaro di quello che sarebbero potuti essere quei tre panetti così confezionati."

Così, in una nota, la Questura di Perugia.