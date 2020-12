Firmata questa mattina l’ordinanza n° 434 con cui vengono confermati gli orari già in vigore

(UNWEB) Spoleto. Confermati gli orari di accesso alla Zona a Traffico Limitato A e A1 fino al 31 gennaio 2021.

A partire da venerdì 4 dicembre la ZTL A continuerà ad essere accessibile h24, con i varchi aperti in viale Giacomo Matteotti e in via Filitteria sempre con l’intento di favorire, in questo periodo di emergenza sanitaria caratterizzato da maggiori misure restrittive, gli spostamenti nel centro storico legati all’acquisto di cibi da asporto.

Invariati gli orari per la ZTL A1 (ingressi da via della trattoria e dal secondo tratto di via Brignone, all’altezza della chiesa di Sant’Ansano), dove il transito e la sosta non saranno possibili per i non autorizzati sia nei feriali che nei giorni prefestivi e festivi.