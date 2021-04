(UNWEB) Perugia. “Nella giornata di oggi 14 aprile 2021 è stata riavviata al 50% l'attività didattica in presenza presso gli istituti di Istruzione Superiori di Perugia e provincia.



Al riguardo, come già accaduto nel decorso periodo, si è ravvisata la necessità di vigilare attentamente su eventuali possibili assembramenti, non solo intorno ai plessi scolastici prima e dopo lo svolgimento delle lezioni ma anche nelle fasi di entrata ed uscita degli alunni, anche presso le stazioni ferroviarie.

Particolare attenzione è stata rivolta ai vari terminal di arrivo e partenza degli autobus e tutti i luoghi di ritrovo abituale degli studenti.

Grazie alle informazioni apprese dalle Forze di Polizia presenti sul territorio della Provincia, anche in collaborazione con la Società Bus Italia, è stato possibile realizzare una mappatura del territorio, anche al fine di concentrare le attività di controllo verso i punti considerati a maggior rischio di assembramento.

Il bilancio dei controlli effettuati nella mattinata è sostanzialmente positivo in quanto non si sono riscontrate particolari criticità, anche riguardo al corretto utilizzo dei dispositivi di protezione, anche grazie al contributo della Protezione Civile.

Durante il servizio, con la collaborazione di personale addetto al controllo messo a disposizione da Bus Italia presso le fermate di arrivo e partenza più a rischio assembramenti, sono stati effettuati specifici controlli anche al fine di verificare il rispetto dei limiti di capienza da parte dei viaggiatori a bordo degli autobus.”

Così, in una nota, la Questura di Perugia.