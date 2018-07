(UMWEB) – Perugia, – Le opere allo zafferano di Gianfranco Gobbini escono dall’Umbria per diventare “ambasciatrici” di Città della Pieve in Versilia.



Sarà inaugurata lunedì 30 luglio alle ore 18.30, a Forte dei Marmi, la mostra “Oro zafferano, omaggio alla mia terra”. Una collezione di circa venti opere, del pievese Gobbini, realizzate utilizzando lo zafferano, dando a questo prodotto così prezioso il valore coloristico di un pigmento cromatico.

E’ infatti intenzione dell’artista umbro esportare i propri lavori, caratterizzati da un marcato astrattismo pittorico, in una sorta di “tour artistico” attraverso la penisola per far ammirare, accanto alla sua arte, anche uno degli elementi identificativi dell’Umbria.

Da qualche tempo infatti Gobbini sperimenta lo zafferano, tra i prodotti tipici di Città della Pieve, tutelati da un apposito Consorzio, come pigmento per la realizzazione dei quadri.

Molte delle sue opere hanno come protagonista il giallo, ricavato esclusivamente attraverso appunto lo zafferano, in alcuni casi steso in forma compatta, altre volte attraverso dialoghi informali con colori opposti o semplicemente tonalità diverse. Ne scaturisce un’arte che esprime l’energia di una territorio e ne racconta in modo originale storia e radici.