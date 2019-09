(ASI) SPOLETO - Il 21 settembre alle ore 17, a Spoleto, la Proloco “Antonio Busetti” presenta la Vendemmia Letteraria 2019, unitamente alla seconda edizione del Premio “IL POETA EBBRO”. Nell’ambito del progetto di confronto e scambio culturale tra le due città italiane, L’Aquila e Spoleto, regine di cultura, si svolgerà appunto l’edizione 2019 del fortunato Premio letterario, lanciato lo scorso anno dalla fondatrice, la poetessa Anna Manna, in una serata indimenticabile, ricca di artisti giunti da tutta Italia.

L’edizione 2019 si svolge in coincidenza dell’inaugurazione della Vendemmia Letteraria curata da Sandro Costanzi ed Anna Manna presso la Galleria “Poli d’Arte” di Annamaria Polidori. La Proloco di Spoleto “A. Busetti” avvia dunque le manifestazioni autunnali con questi eventi, che puntano ad un alto livello artistico attraverso un Premio che richiama interesse e riunisce prestigiosi nomi della cultura aquilana. Presidente della Giuria del Premio 2019 l’insigne giornalista e poeta Mario Narducci, con la Giuria composta da Anna Manna, Jole Chessa Olivares, Daniela Fabrizi, Antonella Pagano, Sandro Costanzi.

Per decisione unanime della Giuria i premiati di questa interessante edizione 2019 sono nomi di primissimo piano culturale e di grande impatto comunicativo. Ma soprattutto Personalità di spicco legate profondamente alla città dell’Aquila, per nascita o per attività lavorativa e culturale.

Per la sezione GIORNALISMO riceverà la caratteristica targa GOFFREDO PALMERINI, ricordando del giornalista e scrittore tutti i suoi libri sulla Grande Emigrazione italiana, gli articoli e i reportage pubblicati su numerose testate in Italia e all’estero, riguardanti eventi, viaggi e personaggi italiani nel mondo.

Per la sezione SAGGISTICA sarà premiata LILIANA BIONDI, già docente di Critica letteraria presso l’Università degli Studi dell’Aquila, scrittrice finissima e saggista.

Per la sezione POESIA il Premio andrà alla poetessa CLARA DI STEFANO, con particolare riferimento al suo ultimo libro di liriche “Sull’orlo del giorno”, Edizioni Confronto, e alla sua feconda produzione letteraria.

Nel programma del pomeriggio del 21 settembre sono inoltre previsti due importanti momenti di comunicazione culturale: la presentazione della Rivista di lettere, arti e presenza culturale “Novanta9” diretta da Mario Narducci, edita a L’Aquila, e l’anteprima di stampa del nuovo libro di poesie di Anna Manna.

Dopo i saluti istituzionali si accenderà l’atmosfera magica di un Premio che intende mettere in evidenza Personalità del mondo culturale che vivono la loro professione con lo slancio e l’impegno di una missione, l’ebbrezza della professionalità, intesa come dedizione di un’intera vita. Compiuta la cerimonia di consegna dei riconoscimenti agli insigniti, Anna Manna, insieme al fotografo artistico Mario Giannini che ha firmato la copertina del libro e ad Emanuela Maré, proporrà l’anteprima di stampa del suo ultimo libro “Ebbrezze d’amore, dolcezze e furori...”, che raccoglie le sue più belle poesie d’amore commentate da noti critici ed artisti nel corso degli anni. Il volume, pubblicato da Nemapress, uscirà a dicembre.

A conclusione di questo ricco e denso scambio di cultura contemporanea tra Spoleto e L’Aquila, Sandro Costanzi, della Galleria Poli d’Arte, curerà il Recital dei poeti spoletini sul tema dell’ebbrezza e del godimento letterario, impostato nell’ottica d’un messaggio pedagogico ed educativo. Scenario di questo evento sarà Piazza della Signoria, splendido balcone naturale sulla campagna spoletina. A due passi da Piazza del Duomo, di fronte a Palazzo Dragoni, per la gioia dei partecipanti e dei turisti, la Proloco Antonio Busetti aprirà la stagione autunnale che si prospetta non meno significativa e di alto profilo della primavera-estate appena trascorsa.

Lo scambio culturale tra L’Aquila e Spoleto diventa sempre più vivace e propositivo. La seconda sezione del Premio IL POETA EBBRO, dedicato alla Narrativa ed alla proclamazione del Poeta Ebbro 2019 per eccellenza, si svolgerà a Roma in ottobre. Lo scorso anno è stato designato Poeta Ebbro 2018 Mario Narducci, che da quel momento ha assunto la presidenza di giuria del Premio. I premiati di questa edizione Goffredo Palmerini, Liliana Biondi, Clara Di Stefano saranno tra i componeti la Giuria del Premio nelle edizioni degli anni futuri.