(UNWEB) Perugia. In una giornata invernale e piovosa, il Winter Love Film Festival riscalda l’atmosfera. Al Post sono in tanti intervenuti per la proiezione di Backliner di Fabio Lovino. Erano presenti il regista, Riccardo Sinigallia, G-Max e Laura Arzilli.

Il direttore artistico Daniele Corvi ha rimarcato il concetto delle “contaminazioni” e di essergli piaciuta l’idea di presentare un documentario che parla di musica e valori all’interno di un museo della scienza. Location quella del Post suggestiva, che Lovino ha definito una sorta di “cono energetico”. Soddisfazione quindi per il presidente Francesco Gatti e per l’assessore Clara Pastorelli, che si è intrattenuta per tutto l’evento, commovendosi alla fine come i tanti accorsi. Backliner, come ha sottolineato il giornalista Antonello Lamanna, racconta una Roma degli anni ’90 fatta di amicizie, rapporti fraterni che davano luogo a incredibili sinergie artistiche. L’opera è un ritratto su Riccardo, sul suo mondo interiore e sul suo percorso artistico, visto attraverso gli occhi dei suoi amici come Valerio Mastandrea, Marina Rei, Piergiorgio Bellocchio, Caterina Caselli, Coez e tanti altri come G-Max che è intervenuto a rappresentare il cast con la sua simpatia, ricordando perlopiù l’energia degli anni ’90.

Il pubblico si è intrattenuto oltre l’orario per ascoltare e parlare con gli artisti, i quali hanno apprezzato che il messaggio di amore, amicizia che emerge dall’incredibile fotografia di Lovino e dai testi e dalla musica di Sinigallia sia arrivato.

Bene la prima, e se il Winter dà questi segnali importanti, emerge una certa curiosità per quello che sarà a maggio con la sesta edizione.