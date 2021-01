(UNWEB) Perugia. Giovedì 21 gennaio alle ore 18.00, si terrà il primo appuntamento della seconda rassegna “Uno scrittore a Palazzo della Penna”, per la presentazione di libri, insieme agli autori, in modalità virtuale sul canale YouTube dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Perugia. Protagonista sarà lo scrittore Luca Crovi, con il suo libro “Storia del giallo italiano” (Editore: Marsilio - Collana: Cartabianca).



L’iniziativa è a cura dell'Associazione Culturale Clizia, in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura del Comune di Perugia. Per visualizzare il video sarà sufficiente collegarsi all’indirizzo: https://www.youtube.com/c/culturacomp)

In “Storia del giallo italiano”, Crovi ci presenta la sua speciale lista degli investigatori più infallibili del mondo del giallo, mostrandoci i personaggi che hanno influenzato più di ogni altro la narrativa poliziesca.

Auguste Dupin, Sherlock Holmes, Padre Brown, Miss Marple, Poirot, il commissario Maigret, ma anche Kojak, il Santo, l’ispettore Derrick, Dick Tracy e Batman. Dal fumetto alla letteratura, dal cinema alla televisione, 50 biografie dei più celebri indagatori di tutti i tempi, accompagnate dalle inedite e originalissime illustrazioni di Angelo Montanari e precedute da un saggio che ci racconta la nascita del genere giallo e le ragioni del suo successo planetario.