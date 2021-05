(UNWEB) Perugia. In occasione del settimo centenario della morte di Dante Alighieri, il Museo Archeologico Nazionale dell’Umbria, in collaborazione con Comune di Perugia, Università degli Studi di Perugia, Galleria Nazionale dell’Umbria, Accademia di Belle Arti Pietro Vannucci, Società Bibliografica Toscana, Rotary Club International e Rotary Club Perugia, ha organizzato una mostra dal titolo “Charun demonio e l’immaginario mitologico dantesco” aperta al pubblico dal 22 Maggio.



A presentare l’iniziativa questa mattina, attraverso una conferenza stampa on line, sono stati l’assessore alla cultura Leonardo Varasano, la direttrice del Manu Maria Angela Turchetti, Carlo Pulsoni del Dipartimento di lettere, lingue, letterature e civiltà moderne ed antiche dell’Università degli studi di Perugia.

All’interno del percorso espositivo – hanno spiegato Turchetti e Pulsoni – i reperti archeo-logici afferenti alle collezioni museali che richiamano l’immaginario mitologico della Commedia dialogheranno con antichi volumi e opere d’arte contemporanea.

Nell’ambito della mostra sono inoltre esposte le opere vincitrici del Premio “Romeo Gal-lenga Stuart” fortemente voluto dagli Enti organizzatori per incentivare la conoscenza di Dante e del Mito presso le Scuole Superiori, i Conservatori, le Università e le Accademie di Belle Arti della Regione, gli studenti Erasmus attualmente in Umbria.

Si parte il 21 maggio, ore 16,30 con una presentazione riservata alle Istituzioni, e dalla mattina del 22 con l’apertura al pubblico: una prima visita guidata alle 10,00 e alle 11,30 sarà a cura del Direttore del Museo, Maria Angela Turchetti (prenotazione obbligatoria con max 8 persone per visita).

Nella settimana successiva sono previste visite guidate venerdì 28 e sabato 29 alle stesse ore (10,00 e 11,30, prenotazione obbligatoria).

Il 4 Giugno alle 16,30 avrà luogo una conferenza dell’artista statunitense George Cochrane, le cui opere originali figurano all’interno della mostra, mentre il 5 Giugno, alle 11,00 si svolgerà la premiazione dei vincitori del concorso (in entrambi i casi max 45 partecipanti, prenotazione obbligatoria allo 075 5727141).

Queste sono solo alcune delle iniziative previste, immediatamente successive all’apertura della Mostra, spiegano Maria Angela Turchetti e Carlo Pulsoni, ideatori e curatori del pro-getto, che consentiranno nel corso di questo anno di focalizzare l’attenzione su Dante, la Commedia, il Mito e l’Archeologia.

L’assessore Leonardo Varasano ha accolto con particolare favore la conferenza di questa mattina che segna, non solo idealmente, una sorta di rinascita dell’attività culturale dopo un lungo periodo di “dolorosa cattività”.

Proprio per questa ragione l’assessore ha voluto ringraziare tutti coloro che, con il loro decisivo contributo, hanno consentito di poter realizzare l’importante evento (la mostra), ma che stanno da tempo collaborando con l’Amministrazione comunale sulle numerose iniziative dantesche messe in campo a Perugia.

L’esposizione che si apre al Manu domani – spiega l’assessore – è parte di questo “tutto” e, quindi, di un’offerta e visione complessiva della città frutto della stretta collaborazione tra le tante Istituzioni coinvolte.

La mostra resterà aperta fino al 30 ottobre 2021.

Per info e prenotazioni: 075 5727141; Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. Pagina FB del Museo.