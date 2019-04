Giovedi’ 4 aprile a Perugia il convegno che vede riunite le regioni di Umbria, Toscana, Marche, Lazio ed Emilia Romagna

Con il ministro Gian Marco Centinaio e il presidente di confagricoltura nazionale Massimiliano Giansanti

(UMWEB) Perugia. L’appuntamento alle 9,30 all’Hotel Giò Wine per parlare di un nuovo modello economico produttivo del bosco e di una diversa gestione faunistico venatoria degli ungulati

L’Appennino Centrale, con le sue risorse -in particolare quella boschiva, importante opportunità di sviluppo locale- ma anche con le sue criticità, soprattutto quelle legate ad una non sempre adeguata gestione faunistico venatoria di ungulati e predatori, sarà il tema dell’incontro previsto per il prossimo 4 aprile a Perugia, all’Hotel Giò Wine (via Ruggero d’Andreotto, 19), al quale interverranno anche il Ministro delle Politiche Agricole alimentari forestali e del turismo Gian Marco Centinaio e il Presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti.

Il convegno coinvolgerà le cinque regioni dell’Appennino centrale –Umbria, Toscana, Marche, Lazio ed Emilia Romagna- con la presenza dei rispettivi assessori regionali all’Agricoltura, Fernanda Cecchini per l’Umbria, Marco Remaschi per la Toscana, Moreno Pieroni per le Marche, Enrica Onorati per il Lazio e Simona Caselli per l’Emilia Romagna.

Saranno gli stessi assessori ad esporre le situazioni locali, in un confronto fattivo alla ricerca di soluzioni comuni e condivise sulla gestione delle foreste, ma anche della fauna selvatica con gli esperti, Raoul Romano del Centro Ricerche politiche e bioeconomia CREA e Marco Apollonio, docente presso l’Università di Sassari.

Interverranno anche i presidenti regionali di Confagricoltura che hanno voluto e reso possibile l’incontro, Fabio Rossi per l’Umbria, Francesco Miari Fulcis per la Toscana, Giovanni Manzotti per le Marche, Sergio Ricotta per il Lazio ed Eugenia Bergamaschi per l’Emilia Romagna.