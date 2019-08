Prende avvio anche in Umbria la sinergia tra Inail, Enapra, Federsicurezza Italia e Piazza Copernico per valorizzare ruolo e funzioni degli RLS/RLST

(UNWEB) Perugia, – Verrà presentato martedì 3 settembre 2019 alle ore 10, presso la sede di Confagricoltura Umbria (via Luigi Catanelli 70 - Ponte San Giovanni, Perugia) il Progetto EveryDay RLS nato a livello nazionale dalla collaborazione tra INAIL e un raggruppamento di soggetti comprendenti Federsicurezza Italia, Piazza Copernico srl ed Enapra, ente di formazione di Confagricoltura.

L’obiettivo è quello di sostenere lo sviluppo della conoscenza e l’acquisizione di una adeguata cultura in materia di salute e sicurezza nel lavoro agricolo tra i RLS/RLST del settore (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza/RLS Territoriali), figure chiave nel garantire la compiuta attuazione delle previsioni di legge in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro.

L’evento di lancio costituirà anche l’occasione per offrire una completa disamina sulla normativa e sui risvolti pratici dell’esercizio del ruolo di RLS/RLST, con l’intento di favorire lo sviluppo di competenze omogenee e diffuse tra i designati.

Saranno presenti alcuni rappresentanti dell’INAIL regionale, proprio per sottolineare il valore strategico del progetto, ed interverranno anche esperti e rappresentanti delle organizzazioni datoriali, sindacali e dell'Ente Bilaterale regionale per l’agricoltura per illustrare i dettagli e le potenzialità del percorso avviato, rivolto al sistema agricolo che in questi ultimi anni ha visto le aziende del settore sempre più impegnate nello sviluppo della gestione della sicurezza lavorativa in una logica di crescita sostenibile e di sviluppo della responsabilità sociale.