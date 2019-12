GIOVEDÌ 12 DICEMBRE ORE 17,00

Sede regionale Coldiretti, Via Settevalli 131/F, Perugia

(UNWEB) Perugia. In occasione dell’Assemblea regionale di fine anno, in programma giovedì 12 dicembre alle ore 17,00, presso la sede di Perugia in Via Settevalli, Coldiretti Umbria incontra l’Assessore Regionale all’Agricoltura Roberto Morroni.

L’Assemblea regionale Coldiretti verrà allargata alle strutture economiche aderenti, nonché alle principali realtà imprenditoriali dell’agroalimentare umbro.

Un appuntamento importante per presentare al neoassessore le strategie e il progetto economico/sindacale di Coldiretti, ma anche per tracciare un bilancio sullo stato di salute e sulle prospettive del comparto agricolo regionale.