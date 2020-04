(UNWEB) Sono 7.910 i coltivatori diretti, coloni e mezzadri e Imprenditori agricoli professionali (IAP), cui si devono aggiungere anche i coadiuvanti familiari e lavoratori stagionali, che in Umbria possono beneficiare dell’indennità dei 600 euro per il mese di marzo prevista dal decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (Cura Italia). È quanto emerge da un’analisi della Coldiretti in riferimento al via libera alla presentazione online delle domande all’INPS per gli aiuti per la crisi provocata dal coronavirus.

A livello nazionale - sottolinea Coldiretti - sono oltre 650mila gli agricoltori e i coadiuvanti familiari beneficiari: si tratta di una platea composta per la stragrande maggioranza da 412mila coltivatori diretti e 200mila coadiuvanti familiari ma sono compresi anche coloni, mezzadri e Imprenditori agricoli professionali (IAP) impegnati nel settore. L’agricoltura italiana - continua Coldiretti - nonostante le difficoltà ha continuato a produrre per garantire le forniture alimentari alla popolazione. Circa sei aziende agricole su dieci (62%) hanno registrato una riduzione delle attività per l’emergenza coronavirus, secondo l’ultima indagine Coldiretti/Ixe’.

Il Decreto “Cura Italia” - ricorda Coldiretti - prevede un’indennità, per il mese di marzo, di 600 euro, destinata ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali INPS (artigiani e commercianti, coltivatori diretti, imprenditori agricoli ed i lavoratori agricoli stagionali con almeno 50 giornate di lavoro nel 2019), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, fatta eccezione per la Gestione separata. Possono fare richiesta - conclude Coldiretti - anche i soci di società e i coadiuvanti familiari purché iscritti INPS.

I BENEFICIARI DELL’INDENNITA’ INPS

Coltivatori diretti Coloni e mezzadri Imprenditori agricoli professionali TOTALE Piemonte 48.011 1.103 49.116 Valle d'Aosta 1.529 . 11 1.540 Liguria 8.557 . 192 8.749 Lombardia 40.168 12 3.239 43.419 Trentino-Alto-Adige 27.402 10 153 27.565 Veneto 45.088 6 2.410 47.504 Friuli-Venezia Giulia 8.272 433 8.706 Emilia-Romagna 42.050 28 1.789 43.867 Toscana 24.936 24 3.249 28.209 Umbria 6.936 6 968 7.910 Marche 13.370 22 1.692 15.084 Lazio 22.354 22 2.512 24.888 Abruzzo 12.450 19 449 12.918 Molise 5.653 274 5.929 Campania 27.303 23 3.171 30.497 Puglia 22.516 5.864 28.381 Basilicata 6.655 4 1.683 8.342 Calabria 4.781 8 4.441 9.230 Sicilia 20.349 30 6.156 26.535 Sardegna 23.122 45 894 24.061 TOTALE 411.502 265 40.683 452.450 Fonte: Elaborazioni Coldiretti su dati INPS