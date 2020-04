BookYourPrice, "0% Commissioni, 100% Italia". Una mano tesa al turismo e alla sua ripartenza

(UNWEB) Foligno - BookYourPrice, la piattaforma made in Umbria di prenotazione online di hotel, è a fianco degli imprenditori del settore alberghiero italiano con la campagna "0% Commissioni, 100% Italia", che azzera, fino al 31 dicembre 2020, le commissioni di tutte le strutture già iscritte al portale e di quelle che aderiranno entro il 31 maggio 2020. "L'emergenza COVID-19 ha messo in stallo l'intero turismo, uno dei settori economici principali dell'Italia, con dei tempi e delle modalità di ripresa quantomeno incerte", commentano i fondatori Pierangelo Testa, Alberto Fecchi, Riccardo Pizzoni, Carlo Castellano e Andrea Ferrini. Il pensiero del team della startup guarda al futuro. "Gli effetti di questa situazione - aggiungono - non si fermeranno con l'emergenza ma si ripercuoteranno nei prossimi anni, radicandosi nell'ordinaria amministrazione delle strutture alberghiere". BookYourPrice sostiene che serva una totale rivoluzione nel paradigma delle prenotazioni alberghiere, accompagnato dalla nascita di strumenti flessibili e utilizzabili "on-demand", in base alle reali esigenze delle strutture, nella quotidianità ma soprattutto in condizioni straordinarie come quella che stiamo vivendo. Per questo, la startup lavora da più di un anno al proprio sistema di prenotazione basato sull'offerta libera da parte del cliente finale. Il sistema, nato da attente analisi di mercato e con una visione totalmente rivolta al futuro, argina due problematiche principali: la necessità di ridurre il tasso di camere invendute per gli hotel e una maggiore flessibilità di prenotazione da parte del cliente finale.

"La rivoluzione è già iniziata – spiegano - e vedremo un cambio di focus verso questa direzione in molti settori. Con BookYourPrice abbiamo deciso di portare questa rivoluzione nel settore turistico. Oggi più che mai occorre fare uno sforzo maggiore per aiutare il turismo. E' necessario far partire da subito una collaborazione tra chi offre i servizi e chi li richiede. Tutti i soggetti che sono coinvolti nel settore devono unirsi per rilanciare soluzioni condivise: BookYourPrice ha già iniziato azzerando le commissioni di servizio fino alla fine del 2020, per non gravare ulteriormente sugli albergatori costretti a ri-programmare pesantemente le proprie attività. Siamo una startup Italiana e vogliamo aiutare il mercato Italiano - concludono - siamo pronti a dare il nostro sostegno offrendo il nostro servizio in modo totalmente gratuito per tutto il 2020. La drammatica situazione del settore turistico, con un 2020 bloccato ancor prima di iniziare la stagione, sta ponendo quesiti sui tempi di superamento della crisi e sui futuri possibili scenari per tutti gli operatori che vi lavorano. L'iniziativa rappresenta un'azione dovuta in questo momento, per assicurare un azzeramento reale sulle commissioni fino al 31 dicembre e una vicinanza concreta a tutti gli imprenditori coinvolti. Vogliamo dare il nostro contributo ad un paese che ora, molto più di altri, sta vivendo le pesanti conseguenze dovute al COVID-19".

Per aderire al servizio sarà sufficiente collegarsi al sito web bookyourprice.com e raggiungere la sezione "Gestisci un hotel?". Dopo aver inserito i dati della propria struttura partirà un processo di verifica manuale dell'attendibilità delle informazioni inserite e, in massimo 48 ore, si riceverà la conferma di avvenuta registrazione.