(UNWEB) Terni. La Camera di Commercio di Terni e il Punto Impresa Digitale offrono alle imprese del territorio dei percorsi formativi #iomiformoacasa ripensati in considerazione dell'emergenza sanitaria in corso per essere seguiti a distanza.



I webinar saranno realizzati in collaborazione con alcuni partner della Camera di Commercio di Terni tra cui Terni Digital, Change Project Srl, Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Terni e Associazione Italiana direzione del personale - AidpUmbria.

La formazione si articola in 5 aree:

Ambiente - Digitale - Internazionalizzazione - Gestione e amministrazione - Turismo

AREA AMBIENTE

Due webinar realizzati da Ecocerved sugli adempimenti più comuni in material di gestione dei rifiuti

AREA GESTIONE & AMMINISTRAZIONE

Con Unione Giovani Dottori Commercialisti, 3 webinar sulle applicazioni delle norme del Decreto Cura Italia, la gestione del bilancio in tempi di crisi ed il nuovo calendario fiscale.

AREA DIGITALE

10 webinar realizzati in collaborazione con Terni Digital e Change project srl per migliorare le per-formance sui social media raccontando l’impresa nei tempi di cambiamento che stiamo vivendo.

AREA TURISMO

Un percorso pensato per gestire la crisi, rinnovarsi e prepararsi alla ripresa con webinar di ISNART, Change project e una selezione dei migliori interventi alla BTO 2020: per tutti gli operatori del settore, con degli appuntamenti raccomandati a ristoratori ed albergatori ed altri pensati per gli operatori del turis-mo culturale.

AREA INTERNAZIONALIZZAZIONE

Continua in modalità webinar la formazione del progetto S.E.I. - "Sostegno all'export dell'Italia", con due semi-nari su strategia della ripresa e su responsabilità dei soggetti coinvolti nella logistica.

Inizia inoltre il corso online di inglese business.

E’ possibile consultare il catalogo completo dei corsi dal seguente link: http://www.tr.camcom.gov.it/promozione-imprese/iomiformoacasa.html

Per maggiori informazioni scrivere a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Per iscriversi https://bit.ly/34MyfCd