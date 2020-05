Previste modifiche alla viabilità. Guerrieri: "Ottimo segnale di ripresa per il territorio. Non abbassiamo la guardia, continuiamo a rispettare le regole"

(UNWEB) – San Giustino, Dopo le chiusure dei mesi precedenti, scaturite dalla necessità di dover adottare misure per prevenire la diffusione e la trasmissione del Covid-19, a San Giustino riprendono in questo periodo i mercati settimanali con tutte le categorie merceologiche.

Mentre per i mercati di Selci e Lama non si prevedono modifiche, se non in un maggiore distanziamento nella dislocazione dei banchi, le novità maggiori riguardano il mercato del venerdì che si svolge nel capoluogo, con modifiche che andranno ad interessare anche la viabilità. Infatti, al fine di garantire il rispetto del distanziamento dei banchi e una maggiore distanza sociale tra le persone, la zona del mercato si prolungherà da piazza del Municipio in via Toscana (sino all'incrocio con viale Fabbrini), mentre in Largo Crociani la circolazione stradale sarà consentita solo a scopo di parcheggio.

"La ripresa completa del mercato settimanale rappresenta un'ottima notizia – commenta l'assessore al commercio Andrea Guerrieri - che permette ai soggetti economici del settore di riprendere le proprie attività. Per permettergli di svolgere il proprio lavoro in completa sicurezza abbiamo adottato, in via provvisoria, un ampliamento dell'area del mercato, al fine di evitare qualsiasi rischio, anche minimo, di assembramento di persone. L'invito rivolto alla cittadinanza, che per tutto il periodo di emergenza si è sempre dimostrata rispettosa delle distanze di sicurezza e del corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, è quello di frequentare il mercato con la massima attenzione ricordando che, anche se si tratta di un luogo aperto, è obbligatorio indossare la mascherina e rispettare la distanza sociale di almeno un metro dalle altre persone".